La oposición de Avilés asegura que hay "cero trabajo hecho" de cara a la nueva concesión del Suárez Puerta y exige transparencia al equipo de gobierno

“Hasta el momento no se ha hecho nada”. La oposición del Ayuntamiento de Avilés ha elevado el tono tras la última reunión entre los grupos políticos y Diego Baeza, propietario del Avilés, en la que se trató la futura concesión del Suárez Puerta. PP, Vox y Podemos coinciden en que prácticamente no se ha avanzado al respecto durante los últimos meses y exigen transparencia al equipo de gobierno de cara a los pasos que se darán en las próximas semanas.

“Este es un tema de corporación municipal, de todos. Los grupos políticos siempre hemos estado tendiendo la mano para solucionar esta situación, pero lo que no nos gustan son las sorpresas ni las urgencias”, señaló Esther Llamazares, portavoz del PP, que asegura que su partido “no está dispuesto a firmar cualquier cosa en cualquier momento”. “No podemos entender que esto lleve años sin solución y creando una incertidumbre cuando todos estamos de acuerdo”, criticó la popular, que aseguró que “a la vista está que hasta el momento no se ha hecho nada”.

El PP exige prudencia y transparencia

“En 2023 ya estábamos con esta situación, no entendemos qué ha pasado durante este tiempo”, apunta la avilesina, que recuerda que su partido lleva “tres años pidiendo un título habilitante”, algo que parece que acabará ocurriendo. “Lo que no se puede permitir es que un aficionado vaya al estadio y, si ocurre un accidente, no haya una cobertura”, comentó Llamazares, que pidió prudencia y “trabajar en serio” para crear la nueva concesión.

Arancha Martínez-Riola, portavoz de Vox, cree que “todo lo que concierne al Avilés siempre ha estado envuelto en una enorme cortina de niebla”. “El gobierno local nunca ha sido transparente ni con la oposición ni con la ciudadanía en lo que tiene que ver con el club. En la reunión hemos visto que ellos tienen infinitamente más información que nosotros”, lamentó la avilesina, que exige que “las cosas se hagan con claridad”. “Ahora estamos viendo las consecuencias de lo que ha ocurrido: unas obras en un campo de fútbol municipal con dinero privado y que no tienen cobertura legal; todo ello sin informar ni dar explicaciones a nadie”, analiza.

Vox habla de “cortina de niebla”

Desde Vox, además de pedir al equipo de gobierno transparencia en este asunto, señalan que los tiempos que se están siguiendo de cara a la nueva concesión “tienen carácter electoralista, aunque están muy acuciados por la realidad”. “Nadie ha hecho oposición en este tema, nos interesa a todos que todo esté en regla”, asegura.

Noticias relacionadas

Por su parte, David García, portavoz de Podemos, asegura que en la reunión quedó claro que “tenían cero trabajo hecho”. “Vamos a ponernos a trabajar, porque necesitamos que esta situación se resuelva, tanto por el club como por los aficionados y la ciudad”, sentenció.