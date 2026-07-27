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San Juan de la Arena Sí pregunta por el uso del tractor municipal de 110.000 euros ante la falta de desbroce en los caminos

La agrupación cuestiona la gestión del CISB y reclama que la maquinaria, adquirida hace más de un año y medio, tenga una utilidad visible en el concejo

La presentación del tractor del Ayuntamiento de Soto del Barco.

La presentación del tractor del Ayuntamiento de Soto del Barco. / Mara Villamuza

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Pelayo Méndez

San Juan de La Arena

"A la bajamar todo sale... y la marea está bajando". Con este refrán marinero, San Juan de la Arena Sí cuestiona el estado de los caminos del concejo y pregunta dónde está y qué uso se está dando al tractor municipal de 110.000 euros, adquirido en noviembre de 2024 para reforzar las labores de desbroce. La agrupación sostiene que la falta de limpieza en distintos viales evidencia la "nefasta gestión" del CISB durante los últimos tres años y reclama explicaciones sobre la planificación de los trabajos.

El vehículo, de siete metros de largo, 2,5 metros de ancho, cinco toneladas de peso y cien caballos de potencia, está equipado con un brazo hidráulico manejado mediante un joystick y fue incorporado para agilizar unas tareas que hasta entonces se realizaban en buena medida de forma manual. Además, su compra buscaba reducir el coste de las contrataciones externas, después de que el último servicio licitado para estas labores rondase los 60.000 euros.

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La adquisición fue posible gracias a los fondos Leader de la Unión Europea, por lo que el Ayuntamiento únicamente tuvo que asumir alrededor de 3.000 euros del coste total. La máquina se incorporó al parque móvil municipal junto al resto de vehículos y equipos destinados al mantenimiento viario. San Juan de la Arena Sí cuestiona ahora que una inversión presentada para mejorar la limpieza de caminos y senderos no se traduzca, a su juicio, en una mejora visible del estado de los accesos.

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