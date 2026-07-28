Actores de toda España aprenden a interpretar a los clásicos en Avilés: "Todo está en los textos"

Los alumnos de Rodrigo Arribas lo tienen claro: “Todo está en los textos”, señala Sara Agustí. “Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esos versos, tomarlos para nosotros y servirlos al público”, añade la actriz, una de las seleccionadas para participar en el taller de verso que imparte estos días en el teatro Palacio Valdés el director de la Fundación Siglo de Oro y que este martes lo presentó al público en el odeón local.

Agustí viene de Burriana, en Castellón. Aurora García Agud, de Valencia. Y María de Diego, de Valladolid. El resto de sus compañeros, todos ellos, de Asturias: Álvaro Bacigalupe, Miguel Deniz, Mario Valdés y Lorenzo Álvarez. Se habían presentado cuarenta candidatos. “Nos mandaron al Ayuntamiento sus currículos, se los remitimos a la fundación y ellos fueron los que seleccionaron a los alumnos”, cuenta la concejala de Cultura, la socialista Yolanda Alonso. El curso es gratuito. “Miramos la formación que tenían los alumnos más allá de lo que hubieran podido hacer en sus escuelas, es decir, los talleres posteriores”, apunta Arribas. Y hubo alumnos de los asturianos Ernesto Arias y Lidia Otón, dos actores asturianos formados en La Abadía y con un bagaje de discípulos de los grandes.

Desde este lunes y hasta el miércoles, Arribas les está explicando lo que Lope de Vega dejó escrito en su “Arte nuevo de hacer comedias”, o sea, eso de “no traya la escritura, ni el lenguaje / ofenda con vocablos exquisitos, / porque, si ha de imitar a los que hablan, / no ha de ser por pancayas, por metauros, / hipogrifos, semones y centauros”. O sea, claridad y solo claridad. Y también escribió: “Saco a Terencio y Plauto de mi estudio, / para que no me den voces (que suele / dar gritos la verdad en libros mudos),/ y escribo por el arte que inventaron / los que el vulgar aplauso pretendieron”. Es decir, claridad meridiana, para que todos los espectadores se embarquen hasta el fin del mundo.

Los actores atienden a LA NUEVA ESPAÑA en un descanso de la jornada de estudio: hoy están metidos con “El perro del hortelano”, de Lope de Vega; el amor loco entre la condesa de Belflor y su criado Teodoro. “En la fundación somos muy lopistas”, apunta Arribas, que insiste en la idea que sus alumnos han extraído: que los textos son tan buenos que lo único que hay que hacer es decirlos bien. Y ya está.

Es la hora del pincho y del refresco. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, explicó que el trabajo en el teatro Palacio Valdés “es una suma de complicidades”. Y estos días -los del festival Barroco a Escena, otros años salía Bances Candamo en el nombre del ciclo veraniego- la complicidad viene de la Fundación Siglo de Oro y el propio odeón local. “Esta de ahora es el principio de una gran amistad”, destaca la concejala. Y es natural: este viernes se pone en escena (20.00 horas) “Fiesta”, cuatro piezas de Margarita Ruano protagonizada por Manuela Morales, Martín Puñal, Natalia Llorente, Juan Carlos Mesonero, Samuel Asensio, Luz Araque y Ángel Ramón Jiménez. Al día siguiente va “La francesa Laura”, de Lope de Vega. Los que salen son Natalia Llorente, Juan Carlos Mesonero, Ángel Ramón Jiménez, María Mota, Manuela Morales, Samuel Asensio y Martín Puñal. O sea, repiten muchos, pero es natural: son cosas del teatro de repertorio.

De esto hablan los alumnos del taller. Entienden que los versos alejen a los espectadores actuales de las comedias, pero también son conscientes de que si Lope de Vega tuvo el éxito tan clamoroso que gastó -escribiendo en verso como lo hacía- es porque hablaba de aquello que concernía al personal. “Ahora es posible que haya cambiado el hábito de ir al teatro: hace tiempo que el público no está acostumbrado a este tipo de producciones”, cuenta Aurora García Agud. Sara Agustí que, sin embargo, apostilla que en Madrid lleva años el festival Classic Off. “Ahí vi ‘Free Britney’, un drama en verso sobre la historia de Britney Spears: el padre que se queda con el dinero y todo eso”. Este espectáculo, de Cristina Subirats, estuvo cuatro o cinco días.

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La concejala lo recalca: “El Palacio Valdés no sólo está para la exhibición del teatro: queremos convertirlo en espacio para la reflexión y la transferencia de conocimiento”, destaca Yolanda Alonso. “Un taller como este es un complemento perfecto para esto que decidimos”. Y en eso concuerdan los alumnos del taller.