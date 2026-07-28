El Bonito del Norte conquista Avilés con una jornada multitudinaria que reivindica la tradición pesquera y la cocina del Cantábrico

El Bonito del Norte volvió a demostrar este martes que sigue siendo uno de los grandes protagonistas del verano asturiano. Decenas de personas pasaron a lo largo de la jornada por el parque de Las Meanas, en Avilés, para participar en la parada de la gira "Bonito por fuera, brutal por dentro", una iniciativa organizada por Alimerka que combina gastronomía, divulgación y ocio con el objetivo de poner en valor uno de los productos más representativos del Cantábrico y de la tradición marinera asturiana.

El espacio temático instalado por Alimerka, con un autobús vintage y una carpa de actividades, se convirtió en un punto de encuentro para los visitantes, que pudieron descubrir la historia del Bonito del Norte, su estrecha vinculación con la empresa asturiana y nuevas formas de incorporarlo a la cocina. La propuesta buscó acercar al público el valor de un producto emblemático y fomentar su consumo a través de una experiencia que unió cultura gastronómica, aprendizaje y entretenimiento.

Uno de los grandes atractivos de la jornada fue la cocina en directo, protagonizada por la cocinera e influencer Reyes de Vicente y el responsable de Pescaderías de Alimerka, Armando Prendes. Ambos elaboraron recetas como unos tacos al estilo César y un tartar con sandía y queso feta, además de explicar cómo reconocer un buen Bonito del Norte, cuáles son sus principales cualidades y qué técnicas permiten aprovechar mejor este pescado. La programación culinaria se completó con degustaciones de albóndigas de bonito con pisto y tataki de bonito, acompañadas por un vino blanco D.O. Rueda.

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La cita también reservó un importante protagonismo para las familias, con talleres infantiles, juegos temáticos, un concurso de dibujo cuyo premio será un viaje a Disneyland París y el reparto de un recetario con nuevas propuestas para cocinar en casa. La campaña, que Alimerka desarrolla desde hace 28 años, pretende seguir impulsando el Bonito del Norte, apoyar al sector pesquero del Cantábrico y reivindicar un producto clave de la gastronomía del norte de España. Tras su paso por Oviedo y Avilés, la gira continuará en Gijón, León y Valladolid.