La donación de sangre mantiene 17 jornadas de extracción durante el mes de agosto en la comarca de Avilés
El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias concentrará la actividad entre la Asociación de Donantes, El Parche y Las Vegas
La comarca de Avilés contará con 17 jornadas de donación de sangre a lo largo del mes de agosto, según la programación del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Las extracciones se concentrarán únicamente en los municipios de Avilés y Corvera, mientras que Castrillón, Gozón, Illas y Soto del Barco no tendrán ninguna campaña prevista durante este mes.
El grueso de la actividad se desarrollará en Avilés, que acogerá un total de 14 jornadas. Las extracciones se repartirán entre la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés, con sesiones los días 4, 6, 11, 13, 19, 20, 25 y 27 de agosto, y la plaza del Ayuntamiento, que albergará campañas intensivas entre los días 7 y 14 de agosto, con horario de mañana y tarde en la mayor parte de las jornadas.
Por su parte, Corvera recibirá la unidad móvil durante tres días consecutivos, el 17, 18 y 19 de agosto, en Las Vegas, donde los vecinos podrán donar tanto en horario de mañana como de tarde. Con esta programación, el municipio vuelve a convertirse en el único, junto a Avilés, que contará con campañas de extracción en la comarca durante este mes.
La planificación difundida por el organismo autonómico deja fuera en esta ocasión a Castrillón, Gozón, Illas y Soto del Barco, municipios en los que no figuran jornadas de donación durante agosto. El calendario busca garantizar el abastecimiento de componentes sanguíneos en un periodo especialmente delicado por las vacaciones estivales, cuando habitualmente desciende el número de donaciones pese a que las necesidades hospitalarias se mantienen.
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