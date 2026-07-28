Javier Martí, promotor de "Dj Symphonic", el show que pondrá a bailar Luanco al Mar: "Actuar al aire libre y junto al mar, como en Luanco, requiere de una preparación específica"

Un dj, 60 músicos y un público motivado. Estos son los elementos con los que "Dj Symphonic" aspira a poner patas arriba el Muelle Viejo de Luanco. El espectáculo, que hará un recorrido por la historia musical mundial, recogerá temas de David Guetta, "Queen" o "Coldplay", será la gran apuesta de Luanco al Mar para el 8 de agosto.

"Dj Symphonic" llega este verano a Luanco. ¿Qué sintió cuando le propusieron actuar en un escenario tan singular como el Muelle Viejo?

Lo primero que sentí fue una enorme ilusión. Hay escenarios que no son únicamente un lugar en el que actuar, sino que forman parte de la propia experiencia artística, y el Muelle Viejo de Luanco es uno de ellos. La cercanía del mar, el casco histórico y la atmósfera de una noche de verano crean un marco difícil de igualar. Desde el primer momento pensamos que "Dj Symphonic" podía encajar de una manera extraordinaria allí, porque es un espectáculo lleno de energía y emoción.

Asturias tiene una gran tradición musical y un público muy fiel. ¿Qué espera encontrarse la noche del concierto?

Esperamos encontrarnos un público entregado, exigente y con muchas ganas de disfrutar. Siempre hemos percibido en Asturias una sensibilidad musical muy especial. Es un público que escucha, que valora la calidad y que, cuando conecta con una propuesta, participa de verdad. "DJ Symphonic" tiene además la capacidad de reunir a públicos muy distintos: personas aficionadas a la música sinfónica, seguidores de la electrónica, amantes del pop y espectadores que simplemente quieren vivir una gran noche de verano. Nuestra aspiración es que todos ellos se encuentren en Luanco y compartan una experiencia común.

Luanco es un lugar donde el mar forma parte del espectáculo. ¿Cambia la manera de preparar una actuación cuando el entorno tiene tanto protagonismo?

Sin duda. La exigencia musical y técnica debe ser siempre máxima, independientemente del escenario, pero actuar al aire libre y junto al mar requiere una preparación específica. Hay que cuidar especialmente el sonido, la iluminación y la puesta en escena para que el espectáculo dialogue con el entorno y no compita con él. En un lugar como Luanco no tendría sentido ignorar lo que sucede alrededor. El paisaje, y la presencia del mar van a formar parte de la memoria que el público se lleve esa noche.

Su propuesta une música electrónica y una gran orquesta. ¿Cómo nació una idea que, sobre el papel, parecía tan arriesgada?

Nació de una convicción: una orquesta sinfónica es una de las formaciones musicales más versátiles y emocionantes que existen. A veces se la asocia exclusivamente con el repertorio clásico, pero su capacidad expresiva va muchísimo más allá. Nos preguntamos qué ocurriría si lleváramos a la orquesta algunos de los grandes himnos de la música electrónica y del pop, respetando su energía original, pero incorporando toda la emoción y la riqueza instrumental de una formación sinfónica. El resultado fue sorprendente. La combinación de más de cincuenta músicos, un dj, un director de orquesta y una cuidada producción convierte temas muy conocidos en algo completamente nuevo. Podía parecer arriesgado, pero precisamente ahí estaba su interés. No se trataba de colocar un dj detrás de una orquesta, sino de crear un verdadero diálogo entre dos lenguajes musicales. Y hemos comprobado que no son mundos opuestos y tienen una enorme capacidad para conectar con el público.

¿Puede avanzar algo del repertorio para Luanco?

Será un recorrido por grandes canciones del pop y de la historia de la música electrónica, con temas que el público reconocerá desde los primeros compases. Escucharemos música de "Coldplay", "Avicii", David Guetta, "Daft Punk", "Darude" o Tiësto, junto a himnos de "Queen", "Europe", "The White Stripes" o Gloria Gaynor. Habrá piezas como "Viva la Vida", "Wake Me Up", "Titanium", "Sandstorm", "One More Time", "Bohemian Rhapsody", "The Final Countdown" o "A Sky Full of Stars". También incluiremos varias mezclas que recorren algunos momentos fundamentales de la música dance. Es un programa concebido para que el público se emocione, cante, baile y redescubra canciones muy conocidas con una dimensión sinfónica completamente diferente.

En Asturias se vive mucho el verano al aire libre y los conciertos junto al mar. ¿Cree que ese ambiente favorece una conexión especial con el público?

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Sí, absolutamente. Los conciertos al aire libre tienen algo muy especial: desaparecen algunas barreras y la experiencia se vuelve más espontánea. Si a eso se añade un entorno marítimo como el de Luanco, la conexión emocional puede ser todavía mayor. "Dj Symphonic" no está pensado para ser contemplado de una manera distante. Queremos que el público se sienta parte del espectáculo, que reconozca las canciones, que se deje llevar y que viva la música con libertad. Una noche de agosto junto al mar reúne todas las condiciones para que esa conexión se produzca de una manera muy intensa.