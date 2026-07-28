Los mazcaritos de Avilés ponen a bailar y jugar a la Bienal Climática

"Buscamos aproximar a la infancia lo que son estas tradiciones antiguas y contextualizarlo al territorio". Lo dijo Xuan Fernández, miembro de la Fundación Belenos, al inicio del taller sobre personajes de la cultura asturiana celebrado este martes en la Factoría Cultural. Entre música y personajes mitológicos, los pequeños, unos 70, descubrieron las trascendencia de personajes como "La Vieya" y el "Xigantín de El Cornelu", en una actividad enmarcada dentro de la Bienal Climática y en la que también colaboró la Compaña L' Asoleayda.

En el auditorio de la antigua fábrica de camisas de El Carbayedo, los niños empezaban a tomar asiento. Frente a ellos, en el escenario, lo primero que roba la atención de los pequeños son dos grandes "estatuas" que representan a unos unos personajes del antroxu avilesino: "La Vieya" y "Xigantín de El Cornelu". Pidiendo silencio de una manera muy peculiar, alzando la mano, Vitu Pintado da comienzo a la actividad. Del patio de butacas comienzan a desfilar los niños hacia el escenario. Se colocan en dos grandes círculos y empiezan a bailar. "Izquierda, derecha", repite en bucle Ignaciu Llope, de la Fundación Belenos, para marcar el ritmo de los movimientos. Los pequeños se mueven alante y atrás entre carcajadas, hasta que un "¡Viva la danza!" de Llope frena en seco la actividad, para dar paso al otro grupo de niños, que repite fórmula.

Los bailes dan paso a la presentación de los seres que "vienen del mundo de la oscuridad". Pintado comienza por "El Cotás", que aparece en el escenario y, de un salto, va a por los niños con las vísceras colgando. La siguiente es "La Ramicela", que con su rama molesta a los pequeños, para dejar paso a "El Festu" y su escoba. "Son bona xente", recalca Pintado para no asustar más a los guajes y prepararlos para correr entre las criaturas.

Tras este encuentro entre las risas y el nerviosismo de los niños, "El Cotás" se despide para dar paso a "Los Ponientus", que armados con sus ollas presentan el siguiente juego: "El Ponientu llocu". Aquí, "La Ramicela" empieza a tirar nueces por toda la sala, donde un grupo del público las recoge y el último que se queda con una nuez en la mano pierde. Después de varias rondas, llega el momento de presentar a un personaje muy querido en Avilés, "El Cornelu", quien, armado con su vara, debería comenzar una batalla de huevos, pero en esta ocasión, y para no dejar la Factoría Cultural hecha un desastre, inicia una batalla de serpentinas con los pequeños.

Una vez finalizados todos los juegos, Pintado puso a todos los niños en pie para un último baile de despedida, "la danza del tururu con la copla de la vieya". Amenizados por un violín, una gaita y una pandereta, niños y seres mitológicos bailan juntos para celebrar el tradicional Antroxu de Avilés y la cultura asturiana. “Aprendimos un montón sobre cultura asturiana y naturaleza; ahora nos van a dar unas máscaras para pintar en casa”, celebran Martina Hernández y Ánxel Gacía, dos de los participantes, encantados tras una mañana de juegos y danza con los que tendrán más presente, si cabe, sus raíces.