El Pico Gorfolí estrena senda para conquistar a turistas y vecinos tras una inversión de casi 38.000 euros
La actuación transforma 2,37 kilómetros del recorrido y eleva a más de 86.500 euros el gasto destinado a recuperar los espacios naturales de Illas
La senda del Pico Gorfolí, uno de los recorridos naturales más destacados de Illas, estrenó una completa renovación tras una actuación ejecutada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca Avilés. La presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés y concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, inauguró este martes la intervención acompañada por el alcalde de Illas, Alberto Tirador, y destacó la importancia de reforzar los espacios naturales como uno de los grandes atractivos del territorio.
"Uno de los objetivos que tenía este plan de sostenibilidad era precisamente este, el mejorar nuestras sendas, nuestros espacios verdes, y en el caso de Illas tenemos varias rutas y senderos. Una de las más importantes es esta, senda del Pico Gorfolí, y gracias a estas obras tenemos una oportunidad única, no solamente los turistas, sino también los propios vecinos y vecinas de la comarca, de venir aquí a disfrutarla", afirmó Ruiz durante el acto inaugural. La intervención se desarrolló durante los últimos cuatro meses y supuso una inversión de 37.798 euros, destinada a acondicionar 2,37 kilómetros de recorrido.
Los trabajos incluyeron la regularización del trazado, la eliminación de zonas blandas, la limpieza de cunetas, la mejora de los drenajes transversales, la reparación y renovación de la señalización, el mantenimiento de las talanqueras y diversas labores de desbroce y limpieza en los tramos hormigonados. El proyecto fue redactado por Asturias Forestal y ejecutado por Better Design SL, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la experiencia de quienes recorren este enclave.
La mejora del Pico Gorfolí se suma a otras actuaciones desarrolladas en Illas dentro del mismo programa, como la adecuación del entorno del Molino Velasco, la mejora del área recreativa de Sollovio y la renovación de la Senda del Agua a su paso por Villa. En conjunto, estas intervenciones han movilizado 86.545 euros en el concejo, mientras que el Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca Avilés, dotado con 1,85 millones de euros, ya tiene ejecutado o comprometido cerca del 76% de su presupuesto.
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