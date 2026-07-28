El Real Avilés quiere acelerar el protocolo de uso del Suárez Puerta, y que incluya eventos

El presidente del Real Avilés, Diego Baeza, ha aceptado después de meses la propuesta del gobierno municipal para suscribir un protocolo que le permita el uso del Suárez Puerta hasta la concesión definitiva. Pero ha puesto condiciones. Por ejemplo, que el Ayuntamiento asuma los gastos de conservación, mantenimiento, suministro y funcionamiento ordinario del estadio. Y no solo eso: también que se permita al club realizar actividades paralelas, "como un restaurante u organizar eventos". Además, incluye que el Consistorio se "comprometa a impulsar" los procedimientos administrativos para facilitar las obras de modernización de las instalaciones.

Tras años de ir y venir sin resolver la situación del estadio Román Suárez Puerta y mucho menos la nueva concesión de uso al Real Avilés, ahora han entrado las prisas. Tanto que la intención del club y del gobierno municipal es que la concesión esté resuelta antes de fin de año. Mientras tanto, y en un periodo tan corto como esta misma semana, se pretende suscribir un protocolo redactado por el gobierno local pero al que el presidente del Real Avilés ha puesto ahora condiciones "a incorporar", tal y como se explicó ayer en la reunión mantenida entre Baeza y los grupos municipales en el Ayuntamiento.

Las condiciones del Avilés

Entre esas "incorporaciones" figura, según las fuentes consultadas, que el Real Avilés pueda desarrollar otras actividades compatibles con el uso deportivo del estadio, "incluyendo servicios de hostelería, restauración, tienda oficial, espacios comerciales, museo del club, organización de eventos y cualquier otra actividad destinada a mejorar la sostenibilidad económica de la instalación y ampliar los servicios ofrecidos a la ciudadanía".

Además, plantea que el Ayutamiento y el club se comprometen a "identificar y ejecutar con carácter prioritario las actuaciones de mejora necesarias para adecuar el estadio Román Suárez Puerta a las necesidades de la temporada deportiva 2026/2027, estableciendo conjuntamente un calendario de ejecución que permita mejorar la seguridad, accesibilidad, imagen, funcionalidad y condiciones de explotación de la instalación".

Esta parte tiene que ver con que el gobierno municipal ya había trasladado hacía meses un protocolo al presidente del Real Aviles por el que se daba "ventaja" al club en la nueva concesión en base al fomento del deporte y modernización del estadio municipal, pero que servía además para iniciar el expediente que permitiera tramitar una concesión demanial o un título habilitante para el uso del estadio mientras se negociaba el proyecto de modernización que pretende el presidente del Real Avilés de cara a la concesión administrativa definitiva. Sin embargo, pasó el tiempo y no hubo respuesta por parte del club.

Las obras

Sin embargo, a principio de este mes de julio Baeza presentó su plan para el Suárez Puerta a corto plazo, con una inversión de un millón de euros para acometer la renovación del terreno de juego, mejoras en el túnel de vestuarios, en los propios vestuarios y en la sala de prensa. También está previsto actuar en la zona de gradas conocida como la Rotonda, detrás de una de las porterías, e instalar nuevas pancartas de publicidad en el perímetro del césped formando lo que se denomina una "U televisiva". alrededor del campo para su explotac. De inmediato comenzaron las obras -ya se ha cambiado el césped-, pero sin que se hubiera suscrito el protocolo y, por tanto, sin siquiera un título habilitante para que el Real Avilés pueda intervenir en el estadio.

Solo unos días después, Baeza anunció que él y sus socios inversores renunciaban a ejecutar la Ciudad Deportiva en Corvera, al no contar con el apoyo económico del Principado, que se negó a aportar al proyecto 2,5 millones de euros en diez años, una cifra equivalente a lo que habían pagado por el terreno donde se construirían las instalaciones.

Y ahora, entran las prisas por sacar adelante el proyecto del Real Avilés para el Suárez Puerta. “Queremos lo mejor para el club y para la ciudad, y eso pasa por una nueva concesión en la que nos sintamos cómodos para hacer una rehabilitación integral de un espacio público que disfruten tanto los aficionados al fútbol como los que no (lo son)”, subraya Baeza.

El análisis técnico

El portavoz del PSOE y segundo teniente de alcalde, Manuel Campa, señaló que “la concesión caducó hace un par de años y tenemos que dar certezas jurídicas a la situación actual. Lo que vamos a resolver en los próximos días son las peticiones del club, para crear una declaración de intenciones para empezar a trabajar”.

Resolver las peticiones del club significa que los servicios técnicos municipales las estudiarán para saber si encajan o no en las competencias municipales, y si es competencia o no del ayuntamiento afrontar según qué inversiones en el ámbito de la colaboración-público privada y su cuantía.

La previsión es que esos informes técnicos estén listos en un par de días, así que los grupos municipales y Baeza se volverán a reunir esta misma semana para analizarlos y decidir sobre la firma del protocolo.

El periodo de concesión

Uno de los puntos más controvertidos será alcanzar un acuerdo sobre los años de concesión administrativa del Suárez Puerta. El estadio, de propiedad municipal, ocupa un espacio más que apetecible urbanísticamente en el centro de la ciudad. Un condicionante clave a la hora de cualquier negociación.

A esto se suma que la inversión que pretende realizar el presidente del Real Avilés, Diego Baeza, suma varios millones de euros (se habló desde 18 hasta 30), por lo que su pretensión es que la concesión del estadio sea por 50 años, que es el máximo habitual establecido por la ley en España para diversos contratos de dominio público, como es el caso del uso de bienes patrimoniales. De hecho, ha vuelto a insistir en que su propuesta se mantiene. El gobierno municipal ya ha dicho que es un plazo demasiado extenso. La concesión anterior había sido de 25 años.

Que el Ayuntamiento y el club lleguen a un acuerdo para la concesión antes de fin de año, como pretenden, no significa que las obras del nuevo estadio vayan a comenzar de inmediato, tal y como ha matizado Diego Baeza. “Es algo que lleva tiempo, sobre todo los preparativos. No es algo de la noche a la mañana”.

El presidente del club tampoco quiso cerrar la cuantía de la inversión. “Tenemos hecha una carta a los Reyes Magos, hay planteada una inversión y, a partir de ahí, veremos hasta dónde se puede llegar. Cuando hay voluntad se puede hacer todo. Noto esa voluntad. Tengo unos buenos compañeros de viaje que estarían encantados de hacer esa inversión”, sentenció.