La remodelación de la rula de Avilés comenzará por la zona de higienización de envases: los trabajos se licitarán este otoño con un presupuesto de un millón de euros

La primera fase de la obra de ampliación de la rula comenzará por la zona de higienización de envases y se licitará este otoño por un importante que rondará el millón de euros. Esta actuación será la primera del ambicioso proyecto de modernización de la principal lonja del Principado, que se desarrollará por fases y que supondrá una inversión global superior a los tres millones de euros. El objetivo final de esta reforma es mejorar la eficiencia de las instalaciones, automatizar procesos y reforzar la competitividad del puerto pesquero avilesino.

La intervención contempla la ampliación del edificio que alberga la actual zona de lavado para que pueda convivir la máquina que limpia las cajas de pescado variado con una futura línea específica para el lavado y desinfección de tinas de bonito, un proceso que hoy continúa realizándose de forma manual. Las obras comenzarán previsiblemente a principios de 2027 e incluirán tanto la construcción del nuevo espacio como todas las preinstalaciones necesarias para incorporar posteriormente la maquinaria definitiva, cuya puesta en servicio está prevista para 2028.

El peso de este servicio dentro de la actividad de la rula explica la relevancia de la inversión. Solo durante 2025, la lonja registró 925.000 lavados de cajas y 17.974 lavados de tinas, cifras que reflejan la intensa actividad logística que sostiene cada jornada la instalación avilesina y que resulta imprescindible para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por el sector pesquero.

El gerente de la Nueva Rula de Avilés, Ángel Muñoz, destacó la trascendencia de esta actuación dentro del proceso de transformación de las instalaciones. "Esta obra nos permitirá crear las condiciones físicas para la instalación de la línea de lavado de tina, mejorando nuestra eficiencia y el servicio que prestamos a nuestros clientes del sector extractivo. Supondrá un paso muy importante en el proceso de modernización de nuestras instalaciones", afirmó.

La actuación constituye el primer paso visible de un proyecto de mayor alcance que la Autoridad Portuaria viene diseñando desde hace meses para adaptar una infraestructura que, aunque apenas supera los quince años de vida, necesita responder a las nuevas exigencias del mercado. La Nueva Rula abrió sus puertas en 2010 como una de las lonjas más modernas del Cantábrico y ahora encara una segunda gran etapa marcada por la sostenibilidad y la optimización de sus procesos.

Un plan de transformación integral

La ampliación del área de higienización forma parte de un programa mucho más amplio que contempla ganar superficie útil sobre el actual aparcamiento, reorganizar espacios interiores y renovar buena parte de las instalaciones. Entre las actuaciones previstas figuran el aislamiento térmico del edificio mediante el revestimiento de fachadas y cubierta, la instalación de placas fotovoltaicas, un sistema de aerotermia y mejoras destinadas a reducir el consumo energético y de agua de una instalación que mantiene actividad durante las veinticuatro horas del día.

El plan también prevé incorporar nueva maquinaria, mejorar la ergonomía de los puestos de trabajo y aprovechar mejor la altura disponible en el edificio. El objetivo es agilizar el circuito de entrada de las cajas y tinas utilizadas por los barcos y automatizar un proceso que hasta ahora requiere una importante intervención manual, reduciendo tiempos, esfuerzo físico y costes de explotación.

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Con esta hoja de ruta, la Nueva Rula de Avilés busca consolidar su posición como la principal lonja asturiana y afrontar con mayores garantías los desafíos del sector pesquero. La modernización persigue reforzar la capacidad de servicio a la flota, avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente y sentar las bases para incrementar la competitividad de unas instalaciones llamadas a seguir siendo uno de los principales motores económicos del puerto avilesino durante las próximas décadas.