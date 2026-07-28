Los robos con fuerza en viviendas se disparan un 60% en Avilés pese a la caída de la criminalidad convencional en el inicio del año

Los robos con fuerza en viviendas se dispararon un 60% en Avilés durante el arranque de este año. Se pasó de diez a dieciséis asaltos a domicilios, un incremento que sobresale en el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior y que contrasta con la práctica estabilidad del conjunto de los delitos. Bajo esa aparente calma estadística se esconden cambios relevantes: más entradas en casas, más estafas por internet y un descenso de los atracos y de otros hechos violentos.

El repunte de los robos en domicilios resulta especialmente llamativo porque se produce mientras baja el conjunto de los robos con fuerza en viviendas, establecimientos y otras instalaciones. Es decir, hubo menos episodios de esta naturaleza en términos generales, pero una mayor concentración de los delitos en el interior de las casas. La evolución sitúa la protección de las viviendas particulares como uno de los principales puntos de atención del balance correspondiente a los tres primeros meses de 2026.

El informe ofrece, pese a ello, varias señales positivas. La criminalidad convencional descendió cerca de un 7% y los robos con violencia e intimidación se redujeron a menos de la mitad. También bajaron las lesiones graves vinculadas a peleas y riñas, así como las sustracciones de vehículos. La fotografía del comienzo del año apunta, por tanto, a una menor presencia de algunos de los delitos que generan una mayor sensación de inseguridad en calles y espacios públicos.

El apartado de los delitos contra la libertad sexual, sin embargo, empeoró. Interior contabilizó dos hechos frente al único registrado un año antes. Uno de ellos fue una agresión sexual con penetración, una tipología que no había aparecido en el anterior periodo comparado. Las cifras absolutas son reducidas y obligan a interpretar con prudencia los porcentajes, ya que cualquier variación de uno o dos casos provoca oscilaciones estadísticas muy elevadas.

La otra tendencia que se consolida es el avance de la cibercriminalidad. Los delitos cometidos a través de internet crecieron más de un 20%, impulsados principalmente por las estafas informáticas. Este fenómeno compensa buena parte del descenso registrado en la delincuencia tradicional y explica que el balance global de Avilés permanezca prácticamente inalterado. La ciudad contabilizó 545 infracciones penales, solo dos menos que en el mismo tramo del año anterior. La seguridad ya no depende únicamente de lo que ocurre en la calle, sino también de los fraudes bancarios, los engaños digitales y las operaciones realizadas detrás de una pantalla.

Fuerte incremento en los hogares de Castrillón

El comportamiento fue distinto en Castrillón, donde el total de infracciones descendió cerca de un 8% gracias, fundamentalmente, a la caída de los ciberdelitos. Las estafas informáticas retrocedieron y permitieron compensar el ligero incremento de la criminalidad convencional. Tampoco se registraron homicidios, tentativas de asesinato ni agresiones sexuales con penetración durante el inicio del año, aunque aumentaron los hurtos y aparecieron un robo con violencia y dos delitos contra la libertad sexual.

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La mayor señal de alerta en el concejo vuelve a estar en los robos en domicilios. Los casos pasaron de cuatro a trece, más del triple que un año antes, y explican buena parte del empeoramiento de los delitos contra el patrimonio. El fuerte porcentaje debe leerse teniendo en cuenta que se parte de cifras reducidas, pero el salto resulta relevante dentro del balance municipal. Así, mientras Castrillón mejora su resultado general por el retroceso de la delincuencia digital, el comienzo de 2026 deja una presión creciente sobre las casas y las propiedades particulares.