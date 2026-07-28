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San Juan de la Arena Sí denuncia un coste de 250.000 euros al año por pérdidas en la red de abastecimiento de Soto del Barco

La formación sostiene que el Ayuntamiento evita dar explicaciones sobre el estado del suministro y anuncia que volverá a exigir responsabilidades en el próximo pleno

La sede del ayuntamiento de Soto del Barco.

La sede del ayuntamiento de Soto del Barco. / Mara Villamuza

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P. M.

San Juan de La Arena

San Juan de la Arena Sí denunció este martes que la Candidatura Independiente del Concejo de Soto del Barco (CISB), formación que gobierna el municipio desde hace quince años y a la que pertenece el alcalde, José Manuel Lozano, mantiene una gestión de la red de abastecimiento de agua que, según sostiene, obliga al Ayuntamiento a pagar 250.000 euros anuales por las fugas. El partido vecinal considera que esta cantidad supone un "grave perjuicio para las arcas municipales" y reclama información pública sobre un problema que, afirma, se arrastra desde hace años.

La formación asegura que ese dinero "debería invertirse en mejorar nuestras calles y la calidad de vida de los barrios, pero termina desapareciendo bajo tierra por la pura desidia de los responsables". También acusa al alcalde de mantener una falta de transparencia y de evitar dar explicaciones en los plenos municipales. "Los vecinos merecen respuestas claras y soluciones, no excusas ni silencios políticos", señalan.

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San Juan de la Arena Sí anuncia que su concejal volverá a plantear este asunto en el próximo pleno del jueves para exigir soluciones urgentes, conocer el origen de las pérdidas y aclarar las responsabilidades del CISB. "Defender al municipio es exigir que se gestione con seriedad y respeto el dinero de todos", afirma la formación, que reclama al gobierno local explicaciones inmediatas y medidas para frenar el "despilfarro de dinero público".

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