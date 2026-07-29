Del apoyo por razones humanitarias al "escándalo": así valoran los partidos de Avilés el indulto a Natalio Grueso

La noticia del indulto de Natalio Grueso deja diferentes sensaciones entre los grupos municipales. PSOE e IU respetan la decisión del Gobierno, el PP señala al exdirector como cabeza de Turco, mientras que Vox habla de "escándalo".

Manuel Campa, el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Avilés, resumió la excarcelación de Natalio Grueso con estas palabras: “La concesión de indultos por motivos humanitarios no es algo excepcional. En este caso el Gobierno ha considerado que su estado de salud es muy delicado, que ha empeorado y eso ha motivado una decisión, como decía, basada en cuestiones humanitarias y entendibles”.

Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés, por su parte, sintetizó el periplo legal del anterior director del Centro Niemeyer: “Fue condenado por sus actos, pero terminó asumiendo en solitario las consecuencias de un fracaso político e institucional mucho más amplio. Fue elegido, respaldado, amparado y financiado por los gobiernos socialistas que impulsaron el Niemeyer, mientras quienes debían responder de su gestión no asumieron ninguna responsabilidad política”. Y añadió: “Ahora, después de haber cargado durante años con una condena de ocho años de prisión, de haber estado en busca y captura y con la destrucción de su vida profesional y personal, el mismo PSOE le concede un indulto parcial que, en la práctica, le perdona la prisión pendiente, no así la inhabilitación profesional. Primero lo encumbraron, después dejaron que pagara por todos y ahora les toca saldar su deuda con él en forma de indulto”.

Para la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, la concesión del indulto al antiguo director del Centro Niemeyer es “un escándalo”: “Se lo han concedido incluso después de haberse fugado. Hay personas, sin estar vinculadas a ningún politiqueo y que cometieron un error en su vida, que se quedan en prisión: él no”. Además, destacó que Grueso se hubiera beneficiado de una medida de gracia pese a contar con “un informe contrario de la Audiencia Provincial”. Y resumió: “Todo lo que tiene que ver con su paso por Avilés es realmente un escándalo. Queda su inhabilitación y su multa: que esté enfermo no le exime de estas responsabilidades”.

Agustín Medina, el portavoz de la parte de IU del grupo municipal de Cambia Avilés, señaló: “Natalio Grueso cometió una serie de delitos y fue condenado por ello. Estaba en la cárcel de Aranjuez, como sabemos. Pero luego, más allá de esto, cualquier persona y cualquier recluso tiene derechos y tiene, lógicamente, derecho a ser tratado en la enfermedad. Los médicos recomendaron que saliera de la cárcel por motivos salud y ante eso hay poco más que decir: la cárcel no parece el mejor sitio, ni física ni psicológicamente, para superar una enfermedad".

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