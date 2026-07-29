El Banco Europeo de Inversión había comprometido 10 millones para la ciudad deportiva del Avilés

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) había comprometido una aportación de 10 millones de euros para el macroproyecto fallido Centro Deportivo Asturias Sports City, que se iba a construir en Corvera impulsado por el presidente del Real Aviles, Diego Baeza, de la mano del fondo de inversión hispanosuizo Stoneweg y la empresa NSN, de la que es cofundador el exfutbolista Andrés Iniesta. Además, el plan incluía la constitución de una fundación, también de carácter internacional, para deportistas en riesgo de exclusión. Para el Principado, el proyecto "sigue activo", mientras la oposición lo da por concluído en base al anuncio realizado por los inversores, y acusan de su pérdida a la Oficina Económica de Presidencia, cuyo director, José Antonio Sicre, defendió la labor realizada.

El presidente del club blanquiazul anunció el pasado día 13 que abandonaba el proyecto de la ciudad deportiva, después de tres años y dos meses de gestiones, por "falta de respaldo del Principado", y en concreto de la Oficina Económica de Presidencia. Y que no se trataba tanto de un respaldo económico como institucional, que era lo que sus socios inversores, el fondo hispanosuizo Stoneweg y el grupo NSN consideraban "imprescindible" para seguir adelante. Posteriormente trascendió que se había planteado que el Principado aportase 2,5 millones de euros en diez años, una cuantía equivalente al coste de los terrenos adquiridos en Truyés (Corvera) para levantar las instalaciones.

Las explicaciones de Sicre

José Sicre compareció este miércoles en la Junta General del Principado a petición del Partido Popular (PP) para explicar la labor realizada respecto a la implantación y desarrollo del Centro Deportivo Asturias Sports City. Según explicó, los primeros contactos con los promotores de Asturias Sports City comenzaron a finales de 2025, y desde entonces se mantuvieron cinco reuniones de trabajo presenciales y telemáticas, además de contactos telefónicos, para analizar la propuesta, evaluar alternativas de colaboración y facilitar el acceso a los recursos y canales institucionales disponibles. "Se trabajó en coordinación con otras instituciones del Principado con absoluta normalidad, rigor y profesionalidad, aplicando el protocolo de acompañamiento que se ofrece a cualquier otra inversión de relevancia para la comunidad", aseveró el director de la Oficina Económica. Sicre señaló también que fueron los propios inversores los que "pidieron la interlocución con la SRP (Sociedad Regional de Promoción) y Asturgar, y se hicieron los trámites para ello". Y desveló que "a Asturgar no remitieron ninguna información y a la SRP la información fue incompleta".

Respecto de la posibilidad de declarar el proyecto de interés estratégico, Sicre señaló que "siempre estuvo sobre la mesa" y que se explicaron "las características, condiciones y también las obligaciones, así como los riesgos en el caso de que se declarase estratégico y no se cumpliese". Relató también que se había planteado a los inversores que el Principado estaba dispuesto a colaborar, pero una vez que el proyecto "estuviera activo". "No comunicamos nada" de que los inversores habían descartado desarrollar el proyecto porque "no nos comunicaron que existiese ningún obstáculo insalvable. No teníamos indicios que nos hiciera pensar lo que pasó hace dos semanas" (en referencia al anuncio en redes sociales de que se renunciaba a la construcción del centro deportivo en Corvera), aseveró José Antonio Sicre.

La oposición, contra la Oficina

El PP y Vox acusaron directamente a José Antonio Sicre del fracaso del proyecto. En el caso del Partido Popular, el primero en intervenir fue Pedro de Rueda, para quien la Oficina Económica de Presidencia se encuentra en un "limbo jurídico". En una comparación constante con Galicia y Madrid (comunidades gobernadas por su partido), señaló que la Oficina Económica actúa sin una norma con rango de ley que delimite con claridad sus funciones ni que establezca un procedimiento reglado para la entrada y seguimiento de los proyectos de inversión en la comunidad. Y añadió que en realidad le hace competencia a la Agencia Sekuens, que es la que en realidad toma decisiones.

Las conclusiones del PP las planteó Agustín Cuervas-Mons, quien señaló que "se ha perdido un proyecto de más de 30 millones de euros" y los "promotores dicen lo contrario de lo que usted está diciendo". "Usted espanta a los inversores, y ya son varios. En los sectores económicos del Principado, el problema es usted. En algún momento tendrán que rendir cuentas, explicar lo que hacen en esa Oficina, que no sabemos lo que cuesta, y cómo lo hacen, y cuáles son los resultados".

Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias, ahondó en las acusaciones señalando que el Centro Deportivo Asturias Sports City era "el primero" del que había constancia que pasaba por la Oficina Económica, "y fue a través de un comunicado de los promotores para decir que abandonaban porque no han encontrado su apoyo". E insistió en “la absoluta incapacidad de la Oficina Económica de la Presidencia para cumplir la función para la que fue creada: atraer inversiones, acompañar proyectos estratégicos y facilitar su implantación en Asturias”. Añadió también que “la colaboración público-privada en proyectos con capacidad para atraer inversión, generar empleo y crear actividad económica debería ser precisamente la razón de ser de la Oficina Económica".

Javier Jové Sandoval, diputado por Vox, exigió el cierre de la Oficina Económica al considerar que su gestión "se cuenta por fracasos durante su año y medio de funcionamiento". Explicó que el martes se había reunido con Diego Baeza y "usted no se ha enterado de nada", le espetó a Sicre. Fue entonces cuando relató que el Banco Europeo de Inversión estaba dispuesto a aportar 10 millones de euros (una máxima confirmada por el propio Baeza este miércoles a LA NUEVA ESPAÑA) y que solo necesitaba un papel en el que constara la colaboración público-privada con el Principado. "Porque los promotores tienen millones, y no necesitan el dinero del Principado", afirmó. También señaló que habían planteado la creación de una fundación para atender a deportistas de ámbito internacional en riesgo de exclusión.

Los socios del Gobierno

Javier González Vegas, del grupo parlamentario Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, señaló que la comparecencia de Sicre "ni es urgente ni hay necesidad" de que se celebrase. En defensa de la Oficina Económica, recordó los "antecedentes" del proyecto, cuando el suelo salió a subasta tres veces porque el impulsor, Diego Baeza, "no parece que su forma de actuar fuera la manera de proceder de un empresario diligente".

También se refirió a la presencia de Antonio Martos en las negociaciones con el Principado, una persona que está investigada en varios casos de presunta corrupción. "¿Qué hubieran dicho ustedes si Barbón o algún consejero del Gobierno se hubiera reunido con ese señor? Hubieran armado un buen lío". Y resumió señalando que la oposición "prefiere creer a Baeza (presidente del Aviles) antes que al Principado", antes de rematar: "Aquí solo se pretende revolver".

La diputada socialista Lidia Fernández, defendió la labor de José Sicre y de la Oficina Económica, acusando a la oposición de solicitar una comisión extraordinaria para hablar de un proyecto cuando en realidad "poco o nada han preguntado sobre él". Y señaló que está "acreditado que a los promotores no se les cerró la puerta", ni se les negó la colaboración y hubo acompañamiento, así como el análisis del proyecto y la oferta de vías alternativas. "Pero las decisiones empresariales dependen de las empresas", dijo. En defensa del ente que dirige Sicre, añadió que actuó con "certeza, acompamiento y legalidad".

Las vacaciones de Sicre y las de Abascal en Asturias

El absentismo por vacaciones también estuvo presente en la comisión parlamentaria de la primera hora de la mañana de ayer. Y fue de la mano de Vox. El diputado Javier Jové Sandoval cargó este miércoles contra el director de la Oficina Económica del Presidencia, José Antonio Sicre, por irse de vacaciones del 1 al 27 de julio. "Porque claro, en agosto todo el mundo sabe que no se trabaja, pero se cobra. Lo que demuestra que lo que usted hace no vale para nada, porque cualquier directivo responsable no se coge el lujazo de irse todo el mes de julio de vacaciones". Lidia Fernández, diputada del PSOE, aprovechó la jugada para rematar. "Señor Jové, Abascal (presidente de Vox) lleva en Asturias casi todo este mes, y con más de media España devastada por los incendios".