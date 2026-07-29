El BOE da luz verde a la declaración de La Magdalena y Luanco como zonas tensionadas de vivienda

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la resolución que incorpora oficialmente al barrio avilesino de La Magdalena y a Luanco, en el concejo de Gozón, a la relación estatal de zonas de mercado residencial tensionado. La declaración surtirá efectos desde este jueves, 30 de julio, y tendrá una vigencia inicial de tres años, prorrogable si se mantienen las circunstancias que motivaron su aprobación. Con este último trámite administrativo culmina el procedimiento impulsado por el Principado de Asturias y pueden comenzar a aplicarse en ambos ámbitos las medidas previstas por la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La declaración busca frenar el encarecimiento del alquiler en aquellos lugares donde el acceso a la vivienda resulta especialmente complicado. No implica una rebaja automática de todos los precios ni afecta a los contratos ya firmados, pero sí introduce límites para determinados nuevos arrendamientos, además de abrir la puerta a actuaciones públicas dirigidas a incrementar la oferta de vivienda habitual y favorecer el acceso de jóvenes, familias con menos recursos y otros colectivos vulnerables.

Uno de los principales cambios afecta a las viviendas que no hayan estado alquiladas durante los cinco años anteriores. Cuando salgan al mercado, el precio del nuevo contrato de alquiler no podrá superar el máximo fijado por el sistema estatal de índices de precios de referencia, que establece una renta orientativa en función de las características del inmueble y del edificio. La finalidad es evitar que viviendas que se incorporan por primera vez al alquiler lo hagan con precios muy superiores a los habituales de la zona.

En el caso de las viviendas que sí hayan estado arrendadas durante los cinco años anteriores, la renta del nuevo contrato deberá tomar como referencia la última renta vigente, con las actualizaciones e incrementos excepcionales que permite la ley. Además, cuando el propietario tenga la consideración de gran tenedor, también deberá aplicarse el índice estatal de referencia, prevaleciendo siempre el importe más bajo que resulte de la normativa.

Un plan todavía en desarrollo

La publicación en el BOE no solo activa estos límites al alquiler, sino que también permite al Principado desarrollar nuevas políticas de vivienda en ambos territorios y acceder a financiación estatal para ponerlas en marcha. La Consejería de Vivienda ya trabaja en un plan específico para La Magdalena y Luanco, aunque las actuaciones concretas todavía no están cerradas y se encuentran en fase de elaboración.

El departamento que dirige Ovidio Zapico estudia distintas posibilidades para aumentar la oferta de vivienda habitual, favorecer la salida al mercado de viviendas desocupadas, impulsar la rehabilitación e incentivar el alquiler asequible. El objetivo es que la declaración de zona tensionada no se limite al control de las rentas, sino que vaya acompañada de medidas públicas capaces de corregir los desequilibrios del mercado residencial.

En La Magdalena y Luanco mantendrá la consideración de gran tenedor quien posea más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados destinada a vivienda, sin contar garajes ni trasteros. El Principado optó por mantener el umbral general previsto en la legislación estatal y no rebajarlo a cinco propiedades, una posibilidad que contempla la norma.

Debate en Avilés

La inclusión de La Magdalena estuvo acompañada de debate político en Avilés. El gobierno municipal respaldó la declaración, pero reclamó que el análisis se extendiera al conjunto del municipio al considerar que el encarecimiento de los alquileres no se limita a un único barrio. Desde el Ayuntamiento también se advirtió del riesgo de que la presión inmobiliaria se desplace hacia otras zonas si las restricciones solo se aplican en este ámbito.

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El Ejecutivo autonómico defendió que La Magdalena era el único espacio avilesino que cumplía los criterios objetivos fijados por la ley, aunque dejó abierta la posibilidad de estudiar nuevas declaraciones si la evolución del mercado de la vivienda así lo aconseja. Con la incorporación de La Magdalena y Luanco, Asturias suma ya doce zonas de mercado residencial tensionado, repartidas entre Llanes, Cabrales, Gijón, Avilés y Gozón, consolidando esta herramienta como una de las principales respuestas del Principado al incremento del precio del alquiler.