Los Cursos de La Granda abren este jueves una nueva edición con el futuro energético de Europa, la competitividad y la industria asturiana en el centro del debate

La energía, la industria y la geopolítica abrirán este jueves una nueva edición de los Cursos de La Granda. Bajo el título "¿Hacia una transición energética resiliente?", el Club Español de la Energía (Enerclub) inaugurará el programa de este año con dos intensas jornadas que convertirán al Hotel Palacio de Avilés en punto de encuentro de responsables políticos, directivos de las principales compañías del sector, representantes de instituciones europeas y expertos nacionales e internacionales. La cita supone el inicio de un calendario que se prolongará hasta finales de agosto y que volverá a situar a La Granda como uno de los grandes foros estivales de debate en el país.

La sesión inaugural comenzará este jueves con la bienvenida del presidente de los Cursos de La Granda, Benigno Pendás, acompañado por el consejero delegado de EDP España, Duarte Bello, que intervendrá por videoconferencia, y por el viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo. A continuación, la directora general de Enerclub, Cristina Rivero, será la encargada de presentar un programa centrado en cómo afrontar una transición energética capaz de responder a los retos económicos, industriales y geopolíticos que marcan el panorama internacional.

La primera jornada pondrá el acento en el contexto internacional que condiciona el mercado energético. Las primeras ponencias analizarán la situación geopolítica de 2026, desde los conflictos internacionales hasta el impacto que determinados puntos estratégicos del planeta tienen sobre el suministro energético. También habrá espacio para examinar las políticas comunitarias con un debate sobre la Comisión Von der Leyen II, en el que participarán los eurodiputados Nicolás González Casares y Susana Solís, miembros de las comisiones de Industria y Energía del Parlamento Europeo.

El programa del jueves también abordará la crisis climática y el desarrollo de las negociaciones internacionales sobre cambio climático con la vista puesta en las próximas conferencias mundiales. La agenda se completará con una reflexión sobre la inversión china en Europa y España y con una mesa redonda dedicada a la descarbonización del transporte, en la que participarán, entre otros, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí; representantes de Repsol, BP, FAEN, IDAE y la empresa Guppy, para debatir sobre los desafíos que afronta la movilidad sostenible.

El viernes, más contenido

La segunda jornada, prevista para el viernes, estará centrada en las consecuencias que la transición energética tiene para la industria y la economía. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, abrirá una mañana en la que se analizarán cuestiones como la electrificación, la adaptación al cambio climático, la competitividad industrial y el futuro de las redes energéticas. El encuentro reunirá a responsables de compañías como EDP, Endesa, Norte Gas o Sedigas, así como a representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, la Agencia Internacional de la Energía y la CNMC.

Uno de los momentos destacados llegará con la presentación del proyecto Asturias Green Hub, concebido para reforzar el papel del Principado en la transformación energética e industrial. Posteriormente, empresarios y agentes sociales analizarán el futuro de la industria asturiana en una mesa redonda en la que participarán la presidenta de FADE, María Calvo; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; y el secretario general de SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, antes de la clausura oficial a cargo del director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli, y de Cristina Rivero.

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Más allá de la energía

Estas dos primeras jornadas servirán de pistoletazo de salida a una nueva edición de los Cursos de La Granda, una cita consolidada desde hace décadas como uno de los principales espacios de reflexión del verano asturiano. Tras el bloque dedicado a la energía, la programación continuará durante las próximas semanas, del 30 de julio al 28 de agosto, con nuevos encuentros centrados en cuestiones tan diversas como el fenómeno de los indianos, el teatro español, la detección precoz del autismo, la historia del mantecado de Avilés y otros ámbitos científicos, culturales, económicos y sociales que volverán a reunir en Avilés a especialistas de referencia nacional e internacional.