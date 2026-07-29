Ya hay fecha para el juicio de uno de los crímenes más graves de la historia reciente de Avilés: el acusado se enfrenta a 20 años de cárcel

Casi un año después de la muerte de Noelia González, la peluquera canina de Raíces hallada sin vida y con signos de violencia en una vivienda de La Folleca en agosto de 2025, el caso ya tiene fecha para llegar a juicio. La vista oral para decidir si el único detenido por el caso, que era camarero de un conocido restaurante de la ciudad y se encuentra en prisión provisional desde el 21 de agosto, es responsable del crimen se celebrará el próximo mes de marzo, tal y como asegura su defensa. El procesado se enfrenta a 20 años de prisión por un suceso que conmocionó a la comarca de Avilés.

El acusado continúa en prisión provisional desde que fue detenido, a la mañana siguiente de los hechos, en un bar del barrio avilesino de Sabugo. Según explicó su defensa a LA NUEVA ESPAÑA, el hombre permanece "resignado" ante su situación y ante el tiempo que todavía deberá esperar hasta que se celebre el juicio. Pese a la gravedad de las acusaciones, sigue defendiendo que es inocente y niega haber causado la muerte de Noelia González.

La Fiscalía de Asturias sostiene una versión totalmente distinta. El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito de asesinato y reclama para el procesado veinte años de prisión, además de la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. También pide que, una vez salga de la cárcel, cumpla diez años de libertad vigilada y que se haga cargo de las costas del proceso judicial.

Según el relato de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre las 22.20 y las 22.45 horas del 18 de agosto de 2025 en el interior de una casa propiedad de la víctima. Noelia González compartía la vivienda desde hacía varias semanas con el acusado, un camarero de profesión al que había alquilado una habitación. La acusación pública señala que ambos mantuvieron una discusión y que, en un momento determinado, el hombre comenzó a golpearla.

El escrito del Ministerio Público señala que el acusado aprovechó su mayor fuerza y tamaño para agredir a la mujer en la cara y en distintas partes del cuerpo. Los golpes le provocaron fracturas y numerosos hematomas, dejándola, según la Fiscalía, en una situación en la que no podía defenderse. Después, siempre de acuerdo con el relato del fiscal, cogió un cuchillo de la cocina y le asestó diez puñaladas en el tórax, que acabaron provocándole la muerte.

La detención en Sabugo

Tras la agresión, y según las investigaciones, el acusado se cambió de ropa y arrojó en las inmediaciones de la casa el cuchillo envuelto en una bayeta, además del pantalón, los calcetines y los playeros que llevaba puestos. El cuerpo de Noelia González fue encontrado por su pareja. A la mañana siguiente, pasadas las diez de la mañana, el sospechoso fue detenido en un bar de Sabugo sin ofrecer resistencia. "Hoy duermo en el calabozo", dijo el procesado en el local en el que fue arrestado, del que era habitual, según un camarero.

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La celebración del juicio en marzo de 2027 permitirá escuchar a los agentes que participaron en la investigación, a los médicos forenses, a los peritos y a los testigos citados por las partes. También podrá declarar el propio acusado, que mantiene su inocencia.