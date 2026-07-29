Manuel Martínez, cantante de "Medina Azahara": "Asturias es uno de los lugares clave de nuestra carrera, la gente siempre ha respondido de maravilla"

Manuel Martínez Pradas (Posada, Córdoba, 1951) es la voz del grupo de rock andaluz "Medina Azahara" desde sus inicios, en 1979. El próximo 9 de agosto (21.30 horas) la banda hará parada en Luanco al Mar dentro de su gira de despedida, que lleva por nombre "Todo tiene su fin".

"Medina Azahara" lleva más de cuatro décadas sobre los escenarios. ¿Cómo decide poner punto y final?

Pues es justamente por eso, por la larga trayectoria que llevamos. Pensamos en un principio que es mejor despedirse cuando estás en todo lo más alto, sonando muy bien, haciendo muchísimas galas, y pensábamos que era el momento justo para decir adiós. No queríamos seguir todo el tiempo posible aprovechándonos solamente del público, sino teniendo en cuenta esta situación, entonces decidimos que era el momento justo para la despedida.

¿Dejan los escenarios porque necesitan respirar?

Bueno, igual sí, pero para tomar nuevos impulsos. Yo creo que todo está dentro de un concepto, cuando decidimos poner el punto final, al menos en mi persona, mi mente empezó a querer ya hacer nuevos proyectos, nuevas historias y también la de mis compañeros, imagino que cada uno de ellos intentará hacer un proyecto distinto a "Medina" y seguir con la música. Nosotros, la verdad es que empezamos muy jóvenes en esto y tampoco nos ha dado tiempo a aprender otros oficios, por lo cual tendremos que seguir haciendo música.

Son un referente imprescindible de ese fenómeno llamado rock andaluz, ¿hay relevo para este género?

Bueno, eso nunca se sabe. Yo hasta ahora veo que hay gente que sigue nuestro camino, nuestra onda, pero también veo que muchos se pierden en modernidades que están muy lejos de ser lo que es el rock andaluz, de la verdadera filosofía de este género. Pero sí que hay buenos grupos que están trabajando en ello y yo pienso que siempre habrá alguna esperanza de que nuevos músicos intenten llevar esa antorcha, digamos, del rock andaluz para adelante.

¿Cómo va la gira de despedida?

Pues impresionante, la verdad es que no nos podemos quejar. El año pasado, que fue cuando anunciamos la despedida, fue una etapas llena de galas, de conciertos y la gente acudiendo como nunca a los conciertos. La verdad es que muy bien y este año está pasando exactamente igual. Por todos los sitios está prácticamente lleno y la gente viene con mucho cariño a despedirse de "Medina Azahara".

Son un grupo del sur, pero en el Principado actúan bastante. ¿Cómo les tratan aquí en Asturias?

El recuerdo que tengo de Asturias siempre es buenísimo. La verdad es que somos un grupo que no sé si es porque cuando estamos en el escenario lo damos todo, pero sí que es verdad que allá por donde pasamos dejamos una pequeña huella. Y ese legado, digamos, es afín también a toda la gente que nos sigue. Yo pienso que Asturias es uno de los sitios más importantes de nuestra carrera. Hemos hecho conciertos muy bonitos allí y la gente siempre ha respondido de maravilla.

La actuación junto al mar Cantábrico. ¿Qué les evoca esta actuación en ese sitio, en un sitio tan especial, con el mar?

Pues mira, la verdad es que el otro día estuvimos también tocando en el muelle de Cádiz y la verdad es que fue sorprendente. Fue muy bonito y se me quedó grabado para siempre. Yo espero que en Luanco sea igual, en ese sitio tan espectacular, que la gente va a disfrutar de todo lo que vamos a hacer y sobre todo nosotros también. Lo importante no es solamente que el grupo disfrute, sino que la gente sea partícipe de lo que están haciendo los cantantes en el escenario y podamos hacer entre todos un concierto que sea especial y que la gente lo retenga en su retina.

¿Habrá alguan sorpresa en el concierto?

Realmente estamos haciendo una gira de despedida. Yo creo que lo más importante, en principio, es que las canciones que tocamos sean parte de haber estado en todos los conciertos, de todas las giras que hemos hecho. Hemos sacado los temas que más les gusta escuchar al público y con ellos disfrutamos nosotros y, por lo visto, toda esta gira de dos años básicamente es lo que lleva a la gente a seguir viéndonos en cada concierto que hacemos.

Cuando baje el telón, ¿qué legado dejarán?

Eso prácticamente lo decidirá el público, lo decidirá la gente que nos ha seguido. Sí que es verdad que hay un montón de canciones escritas, que hay muchas canciones grabadas, muchos discos, y yo creo que ese será el mayor éxito de "Medina Azahara" que pueda dejar para el público y para la gente que venga en el futuro.

¿Cree que es posible reeditar un éxito como el suyo?

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Como "Medina Azahara", yo creo que va a ser difícil, porque este grupo supo digerir lo que era el rock andaluz más añejo con el que hicimos después. Digamos que "Medina Azahara" tiene un camino que lleva desde los años ochenta hasta prácticamente el 89, y luego empieza una nueva historia en los noventa. Eso, en principio, es difícil que haya grupos que lo puedan asimilar, pero sí que es verdad que ahí están las canciones, ahí está todo lo que ha hecho "Medina" y seguramente mucha gente querrá seguir. Sabemos de mucha gente que lo imita, que hace canciones versionando nuestras propias canciones, incluso imitándolas en todo. Entonces, yo pienso que siempre habrá alguien que pueda seguir esa estela.