"El Minín" reúne en un libro tres años de investigación para recuperar la historia, las tradiciones y la memoria colectiva de San Juan de la Arena

San Juan de la Arena suma una nueva herramienta para preservar su pasado. El colectivo Garabuxada ha recopilado en un único volumen los contenidos de 'El Minín', un proyecto de investigación y divulgación que durante tres años fue publicando de forma periódica artículos dedicados a la historia, las tradiciones, la memoria colectiva y el patrimonio de la localidad. La obra ya puede adquirirse en el Estanco de Begoña, la Confitería Vanessa y a través de Amazon, tanto en formato físico como digital.

La iniciativa nació con un planteamiento poco habitual. En lugar de editar directamente un libro, 'El Minín' fue publicándose por entregas semanales en internet gracias a la colaboración de Aida Vega Felgueroso y Carmen García Menéndez. Finalizada esa etapa, todos los contenidos han quedado reunidos en una edición completa que, además, contará con un ejemplar depositado en la biblioteca local de San Juan de la Arena para garantizar la conservación de este legado documental.

El volumen reúne una amplia selección de fotografías históricas, anécdotas locales, artículos de prensa, estudios, vocabulario tradicional y elementos del patrimonio oral, con el objetivo de rescatar la memoria colectiva del pueblo y ponerla al alcance de vecinos, investigadores y futuras generaciones. El proyecto apuesta por la recuperación colaborativa de la historia local, implicando a los habitantes en la conservación de una parte esencial de la identidad de San Juan de la Arena.

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Desde Garabuxada destacan que compartir los recuerdos es la mejor forma de evitar que desaparezcan con el paso del tiempo. "De nada sirve tener los recuerdos guardados en casa si no se comparten. Si no valoramos y transmitimos ese patrimonio que guardamos con tanto cariño, corre el riesgo de perderse", señalan los impulsores de la iniciativa. "La historia de San Juan de la Arena la hacemos entre todos", concluyen.