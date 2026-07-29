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El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado

El negocio, con más de 80 años de historia, destaca por su sabor, pero también por su tamaño: pone bolas gigantes a las que no se resiste ni Paula Echevarría

Imagen del muelle viejo de Luanco, durante sus fiestas, y en el círculo, un helado de Hermanos Helio.

Imagen del muelle viejo de Luanco, durante sus fiestas, y en el círculo, un helado de Hermanos Helio. / LNE

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Alejandra Carreño

A Luanco, un pueblo costero de Asturias de menos de 6.000 habitantes (que son bastantes más en estos meses), todo el mundo va a comerse un helado. El de Helio Hermanos, un negocio familiar y artesano con más de 80 años de historia, que nació en el vecino Candás. Su local de la calle Ramón Pérez de Ayala, en el centro de la localidad, ubicado un paso del muelle viejo y de la iglesia de Santa María, acumula colas kilométricas todos los días del verano y no es ninguna exageración. A determinadas horas del fin de semana, las esperas llegan a superar los diez minutos.

Y todo para saborear uno de los mejores helados de Asturias, con un precio bastante económico, de menos de 3 euros el tamaño normal del cucurucho de galleta. Además, Helio Hermanos se caracteriza por poner bolas del tamaño de pelotas de tenis. Son gigantescos y a ellos no se resiste ni la mismísima Paula Echevarría, que es natural de Candás y siempre reserva unos días del verano para pasarlos en su pueblo rodeada de su familia.

En la vecina Candás

Los hermanos Helio empezaron en Candás, donde tienen dos tiendas: la de arriba, en la plaza de La Baragaña, y la de abajo, en el puerto, ubicada precisamente en la plaza que lleva su nombre. Sin embargo, desde hace años también venden helados en Luanco. Además del local del centro tienen otro situado muy cerca del Ayuntamiento de Gozón.

Los sabores son interminables. Desde los clásicos de turrón, fresa o nata hasta los más innovadores como Philadelphia con arándanos, tarta brownie, chocolate noisette, donuts... Helio también tiene sabores únicos, como el helado de arroz con leche, que sigue siendo uno de lo más vendidos, y el de marañuela, en honor al dulce típico de Candás y LuancoSon una especie de pastas con más de 400 años de historia, que se elaboran de múltiples formas y tamaños. En ambas localidades existen negocios dedicados exclusivamente a su elaboración.

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Helio Hermanos decidió en 2014 convertir el famoso dulce en un helado y el éxito ha sido total. La galleta gélida entra sola. Es suave, dulce y guarda ese sabor típico que tanto identifica a Candás y Luanco. El helado sabe a marañuela de verdad y, para culmen, coronan la bola con una pequeña pasta.

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