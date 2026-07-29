El Real Avilés teme ser expulsado de Primera Federación si las obras del estadio no concluyen en un mes

El Real Avilés industrial tiene urgencia por alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento que le permita no solo conseguir el título habilitante para usar el Suárez Puerta, sino las licencias que necesita para abordar las obras anunciadas por su presidente, Diego Baeza, en el estadio. Según las fuentes consultadas, tiene un mes de plazo para que esos trabajos estén finalizados, o corre el riesgo de que la Federación le impida competir por no tener las instalaciones en perfecto orden de revista para iniciar la competición liguera. La situación es de tal trascendencia que ayer varios concejales visitaron el estadio para ver in situ las condiciones en las que se encuentra la instalación, que es de titularidad municipal.

Baeza anunció a principios de este mes que iba a realizar en el estadio de fútbol avilesino la mayor inversión que se haya hecho hasta ahora, por importe de un millón de euros. “La Primera Federación es muy exigente y necesitábamos, tanto como ciudad como desde el club, estar a la altura. Será la mayor inversión que se ha hecho en el club desde su existencia”, subrayó en aquel momento.

Además de cambiar el césped, se mejorará el túnel de vestuarios, los propios vestuarios, la sala de prensa, la zona de gradas de la rotonda, detrás de una de las porterías, se instalarán nuevas pancartas de publicidad en el perímetro del campo de juego, formando lo que se denomina una "U televisiva".

El estado de las instalaciones

La visita de ayer sirvió, según las fuentes consultadas, para que los ediles vieran por sí mismos la necesidad de realizar las obras que plantea el club por el estado en el que se encuentran las instalaciones, "que hace años que no se tocan", afirmó una de ellas.

Al parecer, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) habría advertido al club de que tiene exactamente un mes para finalizar las obras , que de momento se han limitado a la sustitución del césped. El resto de la intervención está a expensas de conseguir los permisos municipales.

Que los concejales hayan visto las necesidades no significa que vayan a acceder a todas las peticiones que el Real Avilés ha planteado de cara a la negociación que se va a iniciar oficialmente mañana, jueves, para suscribir el protocolo de actuación previo a la concesión administrativa, que se pretende tener lista como mucho para finales de año.

Las peticiones del club

La premura con la que se están planteando ahora todo lo relacionado con el Real Avilés y el Suárez Puerta, cuando la anterior concesión ya caducó hace dos años, llevó a los grupos de la oposición a solicitar al gobierno que en las próximas reuniones participen los Servicios Jurídicos e Intervención del Ayuntamiento. Y es que hay algunas "incorporaciones" planteadas por el presidente del Avilés que los grupos de la oposición (PP, Vox y Podemos) descartan, al menos en un primer momento.

Una de ellas es la que se refiere a que, como titular del equipamiento, el Ayuntamiento "asuma los gastos de conservación, mantenimiento, suministro y funcionamiento ordinario del estadio", y añade que esas son condiciones "equiparables" a las que hay en otros estadios municipales utilizados por clubes de fútbol de similar categoría.

Y no solo eso. Otra de las condiciones que quiere incorporar es que el Real Avilés pueda desarrollar otras actividades compatibles con el uso deportivo del estadio, "incluyendo servicios de hostelería, restauración, tienda oficial, espacios comerciales, museo del club, organización de eventos y cualquier otra actividad destinada a mejorar la sostenibilidad económica de la instalación y ampliar los servicios ofrecidos a la ciudadanía".

El periodo de concesión

Sobre los permisos que puede dar el protocolo pendiente de firma, una de las fuentes consultadas explicó: "Un título habilitante solo y exclusivamente permite el uso del estadio para jugar, nada más". Otra cosa será en el caso de las negociaciones para la concesión administrativa, donde se tendrán en cuenta muchas variables, como las condiciones para establecer el canon que el club deberá aportar a las arcas públicas.

Eso sí, lo que se da por descartado es que la concesión sea por 50 años, como pretende el presidente del club. Es el máximo que permite la ley, pero no entra en los planes de ninguno de los grupos de la Corporación municipal. "No se recuerda una concesión por tanto tiempo. En realidad va ligada a la inversión, entre otros condicionantes", señalaron otras fuentes.