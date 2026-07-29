La reforma del pabellón del CEIP La Carriona-Miranda da el primer paso para convertirse en un equipamiento deportivo de referencia en Avilés

La transformación de uno de los equipamientos más demandados de La Carriona comienza a tomar forma. El Ayuntamiento de Avilés ha dado el primer paso administrativo para hacer realidad la reforma y ampliación del polideportivo del CEIP La Carriona-Miranda, una actuación llamada a convertir el actual pabellón escolar en un espacio deportivo multifuncional abierto al conjunto del barrio. La Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar la redacción del proyecto a Alfestal SL, cuya oferta, de 87.664,50 euros, fue la mejor valorada entre las cinco presentadas.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) "Avilés La Carriona en Movimiento", financiado con fondos FEDER a través del Plan EDIL. Además de redactar el proyecto de ejecución, la empresa adjudicataria asumirá los estudios geotécnicos, los estudios de estructuras, las certificaciones energéticas y la asistencia técnica durante la ejecución de la obra. El Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para formalizar el contrato.

La intervención forma parte de un programa de inversiones que permitirá a Avilés recibir 5,34 millones de euros de financiación europea, lo que supone el 60% de una inversión global de 8,91 millones de euros. El proyecto también está incluido en el Plan de Barrios para San Cristóbal-Miranda-La Carriona y forma parte de la Agenda Urbana de Avilés. El objetivo es que el edificio mantenga su uso escolar, pero que al mismo tiempo pueda funcionar como un auténtico polideportivo de barrio.

La necesidad de esta actuación responde a las limitaciones de las instalaciones actuales. Aunque el pabellón es utilizado tanto por el CEIP La Carriona-Miranda como por equipos deportivos del barrio, sus dimensiones impiden la práctica reglamentaria de disciplinas como el fútbol sala o el balonmano, además de imposibilitar la división de la pista para desarrollar varias actividades al mismo tiempo. A ello se suman las carencias en accesibilidad y las deficiencias propias de un edificio con varias décadas de antigüedad.

El proyecto contempla una profunda transformación del inmueble. Se ampliará la pista deportiva, se habilitará un acceso independiente desde la calle, se renovarán los vestuarios, que pasarán a ser accesibles, y se crearán almacenes, un despacho, un botiquín, aseos para el público, un graderío con plazas adaptadas, una sala polivalente destinada a gimnasio y nuevas instalaciones para mejorar la eficiencia energética, con sistemas de iluminación, ventilación, climatización y agua caliente sanitaria más eficientes.

Más espacio y mejores servicios

La reforma supondrá un importante crecimiento del edificio. El futuro polideportivo ganará 1.125 metros cuadrados útiles, alcanzará 1.257 metros cuadrados construidos adicionales e incrementará en 819 metros cuadrados la ocupación de la parcela. También incorporará una planta superior con graderío, aseos y gimnasio, además de nuevas salidas de evacuación y espacios específicos para el almacenamiento de material deportivo, mejorando tanto la funcionalidad como la seguridad de las instalaciones.

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Desde el punto de vista arquitectónico, el nuevo edificio buscará integrarse en el entorno mediante una combinación de volúmenes, materiales y soluciones que suavicen el impacto visual de la nave principal. El diseño prestará especial atención a la entrada de luz natural, al aislamiento térmico y a la eficiencia del conjunto. Con esta actuación, el Ayuntamiento aspira a que el renovado polideportivo de La Carriona se convierta en un equipamiento de referencia para el deporte, la convivencia y la actividad social de todo el barrio.