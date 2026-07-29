La rula avilesina pesca turistas con sus visitas guiadas

La rula de Avilés sigue pescando turistas. Un verano más, las visitas guiadas a la lonja, la más importante de Asturias, están siendo "un rotundo éxito". Lo corrobora la lista de espera para participar en las "expediciones" por las instalaciones pesqueras. "Hay gente que lleva años esperando para venir. Eso hace que afrontemos estos días con mucha ilusión, ya que es gratificante ver el éxito que tiene, sobre todo para los que trabajamos aquí todos los días, que lo vivimos", aseguró Pablo Novo, responsable de liquidaciones de la rula de Avilés y encargado de realizar la expedición de este martes veintiocho de julio.

El punto de partida de la ruta por la rula es la recepción, donde el maestro de ceremonias, en el caso de este martes, Novo, ofrece una breve pero interesante explicación sobre la trayectoria de la rula de Avilés, y sus emplazamientos a lo largo de la de historia antes de llegar a su actual ubicación, inalterable desde 2009. "Pasamos de estar en el barrio de Sabugo a ser una de las lonjas más modernas de Europa", destacó Novo en una actividad que se desarrolla todos los martes y viernes a las 16.45 horas, y que requiere reserva previa.

Sin duda, la parte que más gustó a los participantes fue ver de cerca los diferentes tipos de pescado que esperaban a ser subastados solo instantes después de ser descargados de los barcos, así como el singular sistema de pujas, en sentido descendente. Las tinas más caras fueron las de percebe y san martín. "Lo que más suele sorprender son las grandes cantidades de pescado que se mueven", reconoció Novo, que explicó que durante la costera del bonito hay jornadas en las que se llegan rular "más de 100.000 kilos". "El verano son las nuevas navidades: se vende mucho pescado para abastecer a los restaurantes, en temporada alta por la afluencia de turistas", apuntó.

"El sistema que más me llamó la atención es esa especie de lavavajillas de cajas que tienen para mantener la máxima higiene de todo el pescado", aseguró José María Mañero, ovetense residente en el sur de España, que este martes participó en el "tour", tras descubrirlo en una visita en la Oficina de Turismo.

"A mí me ha sorprendido lo grande que son las instalaciones y la cantidad de pescado que se mueve, la cantidad de gente que hay y lo modernizada que está la venta", apuntó la madrileña Marián García, otra de las asistentes a la visita, entre los que también hubo asturianos, como Begoña Álvarez. "Es muy especial cómo van bajando los precios en la subasta. Me marcho sorprendida", afirmó.

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Antes de abandonar la rula, los asistentes aún tuvieron tiempo para jugar a un simulador de subasta. Y antes de marcha, Novo les hizo hincapié en dos aspectos fundamentales: "En Asturias somos unos privilegiados por la calidad del producto que hay y lo importante que es consumir pescados".