San Juan de la Arena Sí llevará al pleno una propuesta para exigir una auditoría externa de las cuentas municipales de Soto del Barco

La formación San Juan de la Arena Sí defenderá este jueves en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Soto del Barco una moción para impulsar una auditoría externa e integral de las cuentas municipales. El grupo sostiene que la iniciativa responde a una demanda vecinal para esclarecer la situación económica del Consistorio y garantizar una mayor transparencia en la gestión municipal. La propuesta ya fue presentada el pasado mes de mayo, aunque, según denuncia la formación, no pudo someterse a votación debido a que la oposición no dispuso de la documentación necesaria.

El encargado de defender la moción será el concejal Jaime Fernández Argudín, quien reclamará la puesta en marcha de un análisis independiente de la gestión económica municipal. Desde San Juan de la Arena Sí aseguran que los vecinos trasladan un creciente malestar por los distintos episodios que han marcado la legislatura y consideran que una auditoría permitiría aclarar las dudas existentes sobre las cuentas del Ayuntamiento.

Entre los argumentos esgrimidos por la formación figura la posible pérdida de hasta 2,5 millones de euros durante la última década por la falta de control en el servicio municipal de aguas, además de las controversias surgidas en torno a supuestas reuniones cuya celebración ha sido objeto de versiones contradictorias. El partido sostiene que estos episodios justifican la necesidad de una revisión externa que aporte "luz y taquígrafos" sobre la situación económica municipal.

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La formación también dirige sus críticas al equipo de gobierno de la Candidatura Independiente del Concejo de Soto del Barco, al que acusa de mantener una actitud de "oscurantismo" durante el mandato. Asimismo, advierte de que el sentido del voto del alcalde, José Manuel Lozano, que ya ha anunciado que no optará a la reelección, marcará el desenlace político de la iniciativa. Desde San Juan de la Arena Sí defienden que la aprobación de la auditoría externa supondría un paso para reforzar la transparencia, esclarecer la gestión económica y recuperar la confianza de la ciudadanía en el Ayuntamiento de Soto del Barco.