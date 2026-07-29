Solar Steel apuesta por un buque de nueva generación para el traslado de suministros
Las emisiones en logística de transporte se reducen en un 25%
Gonvarri Solar Steel, ubicada en Corvera, apuesta por la optimización de la logística de suministro de varios proyectos fotovoltaicos consolidando el transporte marítimo con un buque de nueva generación que permitirá reducir hasta un 25% las emisiones de CO2 respecto de alternativas marítimas convencionales. La compañía consigue reducir los movimientos intermedios, mejorando la eficiencia operativa y minimizando el impacto ambiental asociado al transporte de materiales.
El buque, que ha partido del puerto chino de Taicang, está preparado para operar con metanol como combustible en el futuro (methanol ready), tiene la posibilidad de conectarse a sistemas de suministro eléctrico en puerto (Onshore Power Supply – OPS), reduciendo las emisiones durante las escalas, y sistemas avanzados de optimización de la navegación que incrementan la eficiencia energética durante toda la travesía. Además, las tecnologías incorporadas contribuirán a disminuir de forma significativa las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y partículas. Está previsto que el buque llegue a las instalaciones portuarias de Alicante el próximo día 6 de agosto.
Gonvarri Solar Steel asegura que esta apuesta refuerza su "compromiso con una logística más responsable, demostrando que la competitividad industrial y la sostenibilidad pueden avanzar de forma conjunta para construir una cadena de suministro cada vez más eficiente, innovadora y alineada con las demandas de la transición energética".
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