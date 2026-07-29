Los vecinos denuncian el abandono del cinturón verde de Valliniello: "Para el Ayuntamiento Avilés acaba en el PEPA"

“Para el Ayuntamiento la ciudad acaba en el PEPA. A nosotros nos tienen abandonados”. Alberto Velasco, presidente de la asociación de vecinos de Valliniello, no duda en elevar el tono a la hora de hablar del Consistorio avilesino. La sensación, además, no es única. Dos docenas de vecinos comparten el mismo sentir. La gota que ha colmado el vaso de los residentes es la situación del área recreativa del Fondo de Valliniello. Hace dos meses, con el último temporal que asoló la región, cayeron varios árboles dentro del recinto. Aquello ocurrió a finales de mayo. Ahora, dos meses después, los vecinos denuncian que nadie ha hecho nada al respecto. “No miran para nosotros”, claman.

“El mismo día que aquí cayeron los árboles ocurrió lo mismo en el parque Ferrera y en el parque del Muelle, en el centro de Avilés. Allí, a los dos días, estaba todo solucionado. Aquí seguimos esperando”, lamenta Velasco. El Ayuntamiento ha colocado por la zona cinta para prohibir el paso al área recreativa, que lleva durante este tiempo sin poder usarse por parte de los vecinos. “Es una vergüenza lo que están haciendo”, se quejan los vecinos. “Durante los últimos cuatro años, la única vez que el Ayuntamiento se ha interesado por esta zona es cuando los árboles tocaron el tendido eléctrico, porque podía afectar al PEPA. Parece que no saben que aquí vive gente”, arremete Velasco.

Valliniello denuncia abandono municipal

Esta situación pone en peligro la seguridad de los propios vecinos. La falta de mantenimiento, con troncos y hojas secas por doquier, sumado a la maleza que se ha comido el cinturón medioambiental, hace que cualquier colilla mal apagada "pueda provocar una desgracia", como alertan los residentes. “Hay alguna casa dentro del cinturón medioambiental, aquí cualquier día puede quemar todo. Antes había rutas de senderismo y para ciclistas por dentro, ahora todo se lo han comido las zarzas”, señala Velasco, que también pone el foco en la posible caída de más árboles. “Es un peligro. Si un día pasa algo nadie va a poder decir que no estaban avisados”, apunta.

Araceli Bernardo ahonda en la cuestión. “Cuando se decidió hacer este área recreativa pusieron árboles de crecimiento rápido, que cogen mucha altura y cuyas raíces no ahondan en el terreno. Ahora, como nadie ha mirado para ellos, llegan los problemas”, critica la vecina, que teme que lo sucedido el pasado mes de mayo vuelva a ocurrir. “La idea fue muy buena en su momento, pero el tiempo ha demostrado que se equivocaron a la hora de escoger qué plantar”, señala.

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Sin aceras, farolas ni badenes

La del área recreativa es solo una de las situaciones que provoca las críticas por parte de los vecinos de Valliniello. Otra de ellas se hace notar durante la visita. La zona no tiene aceras, por lo que los habitantes, en su mayoría gente mayor, deben transitar por la carretera. A eso se suma que no hay badenes que ayuden a controlar la velocidad de los coches, lo que hace que el peligro aumente. “¡Coche, coche!”, alertan los vecinos cada vez que un vehículo se acerca. Tampoco tienen farolas que faciliten la visibilidad por la noche, denuncian . “Es una pena que una zona verde que tiene la ciudad esté tan poco aprovechada. No pedimos grandes cosas, solo que la cuiden como se cuidan otras partes de la ciudad, como el parque Ferrera”, sentencia Velasco, desesperado tras meses de pelea con el consistorio.