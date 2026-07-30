Avilés retoma su apuesta por los musicales con "Jeckyll & Hyde", que llega al Palacio Valdés en otoño
La obra, basada en la novela de Robert L. Stevenson, llega al teatro Palacio Valdés del 1 al 3 de octubre con entradas ya a la venta
Avilés retoma su apuesta por los musicales este próximo otoño. Entre los próximos 1 y 3 de octubre, el teatro Palacio Valdés acoge tres funciones de “Jeckyll & Hyde. El Musical”, una producción de la compañía Theatre Properties, la misma de “Tarzán” o de la “Peter, el Musical”.
Las entradas ya están a la venta (tienen precios distintos en función de la ubicación de la butaca en el odeón). El montaje se estrena en Coslada, en Madrid, el fin de semana anterior a su visita a Avilés. “Jeckyll & Hyde” se basa en la novela clásica de escritor escocés Robert L. Stevenson: la historia del científico y su doble, un papel que interpreta el actor mexicano Abel Fernando.
El libreto es del compositor británico Leslie Bricusse, el mismo de “Victor o Victoria”, el mismo de “Willy Wonka and the Chocolate Factory”. Tomás Padilla y Silvia Villaú son los encargados de adaptar el guion original. Villaú es, de hecho, la directora del espectáculo y también la responsable de un reparto formado por dieciséis cantantes y artistas. Villaú ha pasado por Avilés con buena parte de sus trabajos artísticos recientes: el último fue “Sonrisas y lágrimas”, que se vio en el Palacio Valdés este pasado febrero.
“Jeckyll & Hyde” es nueva producción de Theatre Properties y destaca por una escenografía que lleva al escenario la naturaleza neblinosa del Londres victoriano. Estos juegos lumínicos corren de la cuenta, también, de Tomás Padilla.
El reparto se completa con Silvia Villaú y su “cover” Lyora Liss, Ana Saavedra, Carlos Salgado, Néstor Gutiérrez, Giampaolo Piccuci, Marta Valverde, Sebastián Atienza, Alessandro Prota, Johnathan Vidal y Laura Muriel.
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