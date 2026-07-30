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Avilés retoma su apuesta por los musicales con "Jeckyll & Hyde", que llega al Palacio Valdés en otoño

La obra, basada en la novela de Robert L. Stevenson, llega al teatro Palacio Valdés del 1 al 3 de octubre con entradas ya a la venta

Una imagen comercial de &quot;Jekyll &amp; Hyde&quot;.

Una imagen comercial de "Jekyll & Hyde". / Theatre Properties

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Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

Avilés retoma su apuesta por los musicales este próximo otoño. Entre los próximos 1 y 3 de octubre, el teatro Palacio Valdés acoge tres funciones de “Jeckyll & Hyde. El Musical”, una producción de la compañía Theatre Properties, la misma de “Tarzán” o de la “Peter, el Musical”.

Las entradas ya están a la venta (tienen precios distintos en función de la ubicación de la butaca en el odeón). El montaje se estrena en Coslada, en Madrid, el fin de semana anterior a su visita a Avilés. “Jeckyll & Hyde” se basa en la novela clásica de escritor escocés Robert L. Stevenson: la historia del científico y su doble, un papel que interpreta el actor mexicano Abel Fernando.

El libreto es del compositor británico Leslie Bricusse, el mismo de “Victor o Victoria”, el mismo de “Willy Wonka and the Chocolate Factory”. Tomás Padilla y Silvia Villaú son los encargados de adaptar el guion original. Villaú es, de hecho, la directora del espectáculo y también la responsable de un reparto formado por dieciséis cantantes y artistas. Villaú ha pasado por Avilés con buena parte de sus trabajos artísticos recientes: el último fue “Sonrisas y lágrimas”, que se vio en el Palacio Valdés este pasado febrero.

“Jeckyll & Hyde” es nueva producción de Theatre Properties y destaca por una escenografía que lleva al escenario la naturaleza neblinosa del Londres victoriano. Estos juegos lumínicos corren de la cuenta, también, de Tomás Padilla.

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El reparto se completa con Silvia Villaú y su “cover” Lyora Liss, Ana Saavedra, Carlos Salgado, Néstor Gutiérrez, Giampaolo Piccuci, Marta Valverde, Sebastián Atienza, Alessandro Prota, Johnathan Vidal y Laura Muriel.

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