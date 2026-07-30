La Bienal Climática supera el ecuador de su primera edición con más de 4.500 participantes en Avilés

La Bienal Climática encara la segunda mitad de su primera edición convertida ya en uno de los principales acontecimientos culturales del verano asturiano. Desde su inauguración, el pasado mes de junio, la iniciativa ha reunido a más de 4.500 participantes en las actividades de su programa público, que incluye visitas guiadas, talleres, conversaciones, performances, inauguraciones y encuentros. La organización destaca además que el proyecto, distribuido por toda la ciudad, podría cerrar su primera edición con un alcance estimado de 90.000 personas, gracias a la combinación de exposiciones, intervenciones urbanas y actividades abiertas al público.

Hasta el próximo 20 de septiembre, vecinos y visitantes podrán recorrer los trece espacios expositivos repartidos por Avilés y descubrir el trabajo de más de cuarenta artistas nacionales e internacionales. La programación propone una reflexión sobre la relación entre arte, industria, territorio y transición ecológica a través de exposiciones, laboratorios ciudadanos, proyecciones, artes vivas, recorridos por el patrimonio y espacios de diálogo que abordan cuestiones como la memoria industrial, la biodiversidad, la transformación urbana o los desafíos medioambientales.

Entre las actividades más destacadas celebradas hasta la fecha figuran la participación del ecólogo Fernando Valladares en la inauguración o la ruta guiada por el naturalista David Alonso, que reunió a cerca de 300 personas. También han formado parte de la programación iniciativas como "Las Derivas de la Cartografía Crítica", la exposición "¡Aquí hay petróleo!", el Laboratorio Eco-ficciones, el Laboratorio Ciudadano o el ciclo cinematográfico "Mocedá tres la cámara".

La organización pone el acento en el valor de la conversación como herramienta para afrontar la transición ecológica. Ese planteamiento quedó reflejado durante el festival Celsius 232, donde la escritora estadounidense Becky Chambers, junto a Juliet Marillier y Sofía Rhei, defendió que la respuesta a la crisis climática requiere transformaciones estructurales, cooperación y un papel activo de la cultura y la imaginación para construir nuevos modelos de futuro.

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La Bienal Climática, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación Atelier itd, mantiene además un compromiso con la sostenibilidad mediante la reutilización de materiales, la colaboración con proveedores locales y una programación que favorece los desplazamientos a pie entre las distintas sedes. La cita permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre, invitando a descubrir Avilés desde una perspectiva que une patrimonio, cultura, industria y futuro.