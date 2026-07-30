Chemastur advierte que se perderán al menos 30 empleos de empresas auxiliares sin la concesión en el Puerto

Asturiana de Fertilizantes, matriz de Chemastur, ha señalado que si la Autoridad Portuaria de Avilés no le amplía la concesión para seguir operando en sus instalaciones, no solo se perderán 60 empleos directos, sino que también están en riesgo otros 30 de empresas auxiliares. Y nombra, por ejemplo, a Marprín, Casintra, Grupo Mota, Montrasa, Prasat y Jofra, vinculadas a servicios logísticos, industriales y de mantenimiento. Según la compañía, esto "refleja el efecto tractor de la empresa sobre el tejido industrial de Avilés"

Asegura además que su continuidad en Avilés tiene una "dimensión estratégica", ya que como productor nacional de fertilizantes, "abastece al sector agrario mediante producción local y contribuye a reducir la dependencia del exterior en un contexto de creciente incertidumbre internacional". Una actividad, añade, que "se alinea con las políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España dirigidas a reforzar la autonomía y la competitividad del sector primario".

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La empresa mantiene intacta su voluntad de diálogo con la Autoridad Portuaria de Avilés, que tiene de plazo hasta el próximo día 13 para decidir sobre el recurso presentado en contra de la decisión de denegar la prórroga de la concesión administrativa del uso del suelo en la margen izquierda de la ría avilesina.