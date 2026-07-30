Los cursos de La Granda arrancan con la energía en el punto de mira: "Es un elemento transversal en la transformación industrial"

La transición energética ya no se plantea únicamente como un desafío ambiental. También es una cuestión de competitividad, de industria, de seguridad y de posicionamiento internacional. Bajo esa premisa arrancó este jueves en el Hotel Palacio de Avilés el primero de los cursos de la programación de La Granda, organizado por el Club Español de la Energía (Enerclub) bajo el título "¿Hacia una transición energética resiliente?". La jornada reúne a representantes institucionales, directivos de las principales compañías del sector y expertos para analizar el nuevo escenario energético europeo en un encuentro que sirve de antesala a la inauguración oficial de los Cursos de La Granda, prevista para el próximo lunes.

La apertura contó con la intervención, a través de un vídeo, del consejero delegado de EDP España, Duarte Bello, que excusó su ausencia presencial y puso el acento en la oportunidad del debate. "Nunca esta temática resultó tan pertinente; la resiliencia se ha convertido en una necesidad", afirmó el directivo. Bello quiso subrayar, además, la relevancia que adquiere el momento actual para la comunidad autónoma. "Me gustaría destacar especialmente el futuro industrial de Asturias. Pocas veces un programa reunió tantas voces de primer nivel para hablar de los retos que enfrentamos en los próximos años", destacó.

El viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, defendió que el debate energético marcará el desarrollo económico de las próximas décadas y situó a la energía en el centro de cualquier estrategia industrial. "La energía es la piedra angular de las políticas industriales de nuestro tiempo", aseguró. Campo sostuvo que "pocas cosas van a influir tanto en el futuro industrial de Asturias como la energía" y recordó que este recurso "no es solo un factor productivo, se ha convertido en un elemento transversal clave en la transformación industrial".

El representante del Gobierno asturiano incidió especialmente en la importancia de planificar las infraestructuras necesarias para hacer realidad esa transformación. "No basta con conocer el destino, hay que diseñar correctamente el camino. La planificación del sistema energético convierte una idea en una realidad", afirmó. En ese sentido, lanzó una advertencia sobre el papel de las redes eléctricas. "Sin red no habrá electrificación y sin electrificación no podremos disponer de una serie de inversiones estratégicas", señaló. A su juicio, también será imprescindible "crear mercado para garantizar inversiones" y aprovechar oportunidades como el desarrollo del biometano, al tiempo que defendió que el éxito de la transición dependerá igualmente de la aceptación social y de "una cultura energética compartida".

Redes, inversión y aceptación social

Campo concluyó recordando que el momento actual obligará a tomar decisiones con efectos durante décadas. "Buena parte de las decisiones que tomemos durante esta época determinarán la posición estratégica de España y Asturias en los próximos años", indicó el viceconsejero, convencido de que el proceso de transformación energética condicionará buena parte del desarrollo industrial y económico de la región.

La directora general de Enerclub, Cristina Rivero, puso el foco sobre el contexto político y social en el que debe abordarse esa transformación. "La polarización erosiona la capacidad de generar consensos", lamentó. A su juicio, los retos actuales obligan a repensar el sistema energético desde una perspectiva mucho más amplia. "Todos los desafíos nos obligan a pensar en cómo reconstruir nuestro sistema energético, no solo desde lo estructural", defendió. Rivero recordó que el concepto de resiliencia "cada vez cobra más forma" y destacó el nivel de los participantes reunidos en Avilés. "Tenemos un plantel de ponentes impresionante, no nos ha fallado nadie", celebró.

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Rivero cerró su intervención reivindicando a Asturias como escenario idóneo para este tipo de debates. "Ojalá estos días sean fruto de reflexiones para el año que viene y no hay mejor sitio que Asturias para celebrar este encuentro, porque, otra cosa no lo sé, pero esta región resiliente es un rato", afirmó antes de dar paso a un programa cargado de expertos, análisis y mesas de debate sobre los grandes desafíos energéticos, industriales y geopolíticos de los próximos años.