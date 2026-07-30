La empresa Orbility Spain será la encargada de acondicionar el parking del Niemeyer para su apertura por 86.861,97 euros

La sociedad municipal Rehabilitaciones Urbanas Avilés (RUASA) ha adjudicado a la empresa Orbility Spain S.L. el contrato para dotar al aparcamiento del Centro Cultural Niemeyer de todos los sistemas necesarios para su próxima puesta en funcionamiento. La compañía malagueña será la responsable de suministrar, instalar y poner en marcha la infraestructura tecnológica del estacionamiento por un importe de 86.861,97 euros, IVA incluido —71.786,76 euros sin impuestos—, tras imponerse en el procedimiento abierto convocado por la entidad pública.

La actuación permitirá completar el equipamiento del aparcamiento con la maquinaria de control de accesos, los cargadores para vehículos eléctricos, el software de gestión integral y todas las adaptaciones eléctricas necesarias para legalizar la instalación. El contrato también incorpora la formación del personal encargado de la explotación del estacionamiento y el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el sistema durante la vigencia del acuerdo.

La adjudicación supone un importante ahorro respecto al presupuesto inicialmente previsto. La licitación salió a concurso con un presupuesto base de 163.140,34 euros, IVA incluido, mientras que el valor estimado del contrato ascendía a 138.820,45 euros. Finalmente, la oferta presentada por Orbility Spain rebajó el coste hasta los 86.861,97 euros, después de competir con otras tres empresas en un procedimiento al que concurrieron cuatro ofertas, todas ellas de pequeñas y medianas empresas.

El contrato tendrá una duración inicial de 45 meses, aunque en cualquier caso finalizará el 13 de marzo de 2030, fecha en la que expira el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Avilés, RUASA y la Fundación Niemeyer para la gestión del aparcamiento. El pliego contempla además la posibilidad de una prórroga de hasta 15 meses, siempre dentro del límite máximo de cinco años previsto por la legislación de contratos del sector público.

Un sistema integral para gestionar las instalaciones

La adjudicación representa un nuevo paso para culminar la apertura del estacionamiento vinculado al complejo cultural avilesino. Además del suministro de la tecnología, Orbility Spain deberá garantizar el correcto funcionamiento de toda la infraestructura, incluyendo la sustitución de las piezas que resulten necesarias, las actualizaciones del software y la evolución del sistema cuando así lo solicite la propiedad.

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La licitación se resolvió mediante un procedimiento abierto simplificado, en el que el precio tenía un peso del 65% de la puntuación total. El resto de los criterios valoraban aspectos como la reducción del plazo de puesta en funcionamiento, el compromiso de ampliar las estadísticas disponibles para la gestión del aparcamiento y la implantación de medidas destinadas a reducir la huella de carbono por parte de la empresa adjudicataria.