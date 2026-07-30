El montaje del festival La Grapa, en Avilés, pendiente de permisos municipales: "Hay empresas que no garantizan que vayan a volver"

“Hemos tenido una mañana aciaga, como nos ocurre todos los años”. Dani García, organizador del festival La Grapa, lamenta que ha vuelto a sufrir “el jueves de todos los años”. El Ayuntamiento de Avilés ha paralizado el montaje del escenario, algo que empezó durante la tarde del miércoles, ya que “no se había firmado el decreto para tener todos los permisos en regla”. El promotor asegura que este retraso es “muy peligroso”, ya que, según sus propias palabras, “hay empresas que no garantizan que vayan a volver” en próximas ediciones. Fuentes municipales aseguran que la última documentación aportada por el promotor estaba siendo examinada y que, si todo está en orden, el montaje podrá retomarse a lo largo del día e, incluso, de esta misma mañana.

“Estamos esperando la luz verde”, señala García, que critica que “habría que empujar todos en la misma dirección”. “Organizar un festival como La Grapa en un mes es muy complicado y, a nivel burocrático, lo hacen más”, lamenta el organizador, que explica que “nos faltaban dos documentos que hemos ido aportando durante esta mañana”. Mientras, las empresas que acudieron al parque del Muelle para hacer entrega de suministros y material tuvieron que dar la vuelta. “Parece ser que no teníamos el permiso concedido, algo de lo que yo no tenía constancia”, señala García.

El montaje, pendiente de los permisos

El promotor del festival afirma que, para montar el escenario y todo lo que necesita el evento, “necesitamos 48 horas”. “Este año solicitamos 24 horas más, pero ahora nos encontramos con esto”, indica García, que pide “un poco de mano izquierda a las autoridades”. “El día del montaje no es el mejor día para estar con esto”, subraya el organizador, que afirma que “ahora estamos a cero, con media carpa puesta, a 24 horas de empezar”.

El festival La Grapa Black Music Festival vuelve a Avilés para despedir el mes de julio y dar la bienvenida a agosto y lo hará con su edición más ecléctica, aunque siempre bajo los parámetros de la música negra. La cita será en el parque del Muelle, un entorno ideal para bailar al ritmo de soul, blues, funk e incluso “psicodelia tropical” y los sonidos jamaicanos del reggae y el rocksteady. El cartel está formado por cinco bandas procedentes de Irlanda, Estados Unidos, México, Madrid y Asturias.

La Grapa vuelve al parque del Muelle

Los conciertos comenzarán a partir de las 21.00 horas. El DJ Dani Allman, a la sazón promotor de este festival, será el encargado de abrir la cita. Lo hará con una selección musical de raíz afroamericana y en vinilo. Todo para abrir boca en una cita consolidada y que este año cumplirá su undécima edición.

La jornada del viernes 31 será la primera. Paul Val es una de las principales referencias de la nueva generación del soul estadounidense. El texano será el encargado de jugar con el rhythm and blues y el soul sureño, y bebe de los grandes del soul, los inconmensurables Otis Redding y Sam Cooke. El concepto ecléctico de este año, que cada banda opte casi por un género de la música negra, llega a su punto álgido con los mexicanos Sonido Gallo Negro. Tocan cumbia amazónica, rock psicodélico, sonidos afrolatinos y también surf y afrobeat. Su directo es arrollador.

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Cinco bandas y cartel internacional

Ya en agosto, el sábado 1, La Grapa contará con tres propuestas. El festival mantiene vivo su cartel internacional con la guitarrista irlandesa Grainne Duffy. La crítica habla de ella como una de las mejores seis cuerdas del blues contemporáneo, de su combinación explosiva y de una técnica arrolladora que algunos especialistas en la materia consideran heredera de uno de los más grandes, Rory Gallagher. Los madrileños de Freedonia cogerán el testigo como referentes de un soul inspirado en aquellas melodías de los años sesenta y setenta, una marcada y potente sección de vientos y un gran juego de voces. Y, de postre, los sonidos jamaicanos de la mano de los asturianos The Paisanians, que suman a su espectáculo casi todos los sonidos de esa pequeña isla del Caribe que tiene el tamaño de Asturias. Tocarán ska, rocksteady y dub, y prometen un baile constante desde principio a fin del espectáculo.