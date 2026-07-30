La piscina junto a un bosque que tiene un pueblo asturiano de 90 habitantes al que todos van a refugiarse de las olas de calor

Es pequeñina, pero coqueta y muy refrescante. El pueblo de La Callezuela, con 90 habitantes y ubicado en el desconocido concejo asturiano de Illas, esconde una joya para los meses de verano: la piscina fluvial de Sollovio. Se trata de uno de los mejores refugios frente a las olas de calor que este año están asfixiando a España. Está rodeada de un verde intenso, con un bosque de grandes árboles (desde abedules hasta fresnos) que le proporciona grandes zonas de sombra.

La Callezuela está a 35 minutos de Oviedo y a tan solo 15 de Avilés. La piscina se encuentra en medio de un tranquilo entorno natural, en uno de los espacios más singulares de toda la comarca. Permanece abierta desde el 15 de junio (aunque este año lo hizo más tarde) hasta el 30 de septiembre y es un paraíso para las familias con hijos. Cuenta con zonas de sol y de sombra, un parque infantil y hasta un bar merendero. Todo ello a ambas orillas del arroyo Sollovio al que debe su nombre. De aquí parten varias rutas, como la de los Molinos, la cascada de Friera y la del pico Gorfoli.

Las piscinas de Sollovio (Illas) / Turismo de Asturias

El boca a boca

El boca a boca continúa siendo una de las mejores campañas de promoción de Sollovio. Cada temporada llegan nuevos bañistas atraídos por las recomendaciones de familiares, amigos y conocidos, una cadena que ha permitido que el recinto vaya ganando afluencia año tras año. "Es un sitio muy tranquilo y está en un entorno natural perfecto. Nos encanta", coinciden los bañistas. A ella se accede a través de una rampa peatonal y cuenta con tres vasos diferentes, además de vestuario y baños. También dispone de mesas y bancos de madera.

Las piscinas de Sollovio, en Illas / LNE

La piscina se ha consolidado, además, como algo más que un lugar para darse un baño. El área recreativa de Sollovio se utiliza para reuniones familiares y celebraciones, y algunos visitantes reservan en el bar para organizar cumpleaños. Incluso se llegó a plantear la celebración de una comunión en el recinto.

El horario de funcionamiento de las piscinas es de 12.00 a 20.00 horas todos los días. El bar abre una hora antes, a las 11.00.

Otra piscina con encanto

Otra piscina preciosa pero muy desconocida de Asturias son las de Caso, situadas en pleno corazón del Parque Natural de Redes. El paisaje que las rodea es de ensueño: un verde intenso y grandes montañas. La piscina municipal de Campo de Caso se encuentra junto al centro de interpretación, a una hora en coche de Oviedo. Empezó la nueva temporada de chapuzones el pasado día 1 de julio y abre todos los días del verano, en horario de 12.30 a 19.30 horas. El precio de la entrada es de 2,40 euros para adultos y de 1,30 para menores de 14 años.