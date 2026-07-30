El PP de Avilés reclama un Pleno extraordinario por los 15 millones del agua y el contrato de la Muralla: "La transparencia no puede depender de que intervenga un juzgado"
Los populares aseguran que el Ayuntamiento solo entregó los expedientes después de un segundo requerimiento judicial y reclaman aclaraciones inmediatas al gobierno local
El Partido Popular de Avilés solicitó este jueves la celebración de un Pleno extraordinario para que el Gobierno municipal dé explicaciones sobre dos asuntos que considera de "máxima gravedad": la reclamación de más de 15 millones de euros vinculada al contrato del agua y la adjudicación del contrato de la Muralla. La iniciativa llega después de que el Ayuntamiento remitiera la documentación que los populares llevaban meses reclamando y que, según denuncian, solo fue entregada tras la intervención del juzgado.
La portavoz del grupo, Esther Llamazares, recordó que el PP había denunciado semanas atrás que el Ejecutivo local estaba ocultando información relativa a la provisión de más de 15 millones de euros incluida en la Cuenta General. Ante la negativa del Ayuntamiento a facilitar esos documentos, los populares optaron por acudir a los tribunales para defender su derecho de acceso a la información. Mientras tanto, recuerdan, el portavoz del Gobierno municipal, Manuel Campa, llegó a acusar públicamente al PP de mentir y calificó de "teatrillo" la actuación judicial emprendida por la oposición.
El Grupo Popular sostiene que fue precisamente tras un segundo requerimiento del juzgado cuando el Ayuntamiento acabó remitiendo la documentación solicitada, lo que les permite ahora analizar el contenido de los expedientes. "Si la documentación ya estaba entregada, como aseguraba el señor Campa, nunca habría sido necesario acudir a los tribunales ni habría existido un nuevo requerimiento judicial. Los hechos hablan por sí solos", afirma la formación.
En el Pleno extraordinario, los populares pedirán explicaciones, en primer lugar, sobre el origen de la reclamación económica ligada al contrato del agua, la documentación que la respalda y las razones por las que esa información, aseguran, permaneció durante meses fuera del conocimiento de la Corporación. En segundo lugar, exigirán aclaraciones sobre la adjudicación del contrato de la Muralla a Erri-Berri, un expediente que, a su juicio, también requiere explicaciones políticas inmediatas por la forma en la que ha sido gestionado.
Para el PP, ambos casos responden a una misma forma de actuar basada en la falta de transparencia. "No hablamos de cuestiones menores. Estamos hablando de contratos públicos, de millones de euros y del derecho que tienen los concejales a disponer de toda la información para ejercer su labor de control. La transparencia no puede depender de que intervenga un juzgado", sostienen los populares, que consideran que estos asuntos no pueden esperar a septiembre ni a octubre.
La formación defiende que el Pleno extraordinario es el escenario adecuado para que el Gobierno municipal explique con claridad las decisiones adoptadas y anuncia que seguirá utilizando todas las vías legales e institucionales a su alcance para acceder a la información. "Nuestro trabajo es fiscalizar al Gobierno. Si para conseguir la documentación hay que acudir a los tribunales, lo seguiremos haciendo. Los avilesinos tienen derecho a conocer cómo se gestionan los recursos públicos", concluyó.
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