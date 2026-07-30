El teatro Palacio Valdés viaja al Siglo de Oro con cinco funciones, entre las que hay un Lope "inédito" y un Mayorga "de última hora"

El teatro regresa al Palacio Valdés. Y lo hace con el ciclo "Barroco a Escena", que comienza este viernes y que programa cinco funciones, entre las que hay un Lope "inédito" un Mayorga "de última hora".

La programación se abrirá este viernes, 31 de julio con "Fiesta" (20.00 horas), bajo la dirección de Marta Poveda, Laura Ferrer y Natalia Llorente, todas ellas ganadoras del Premio Almagro. La obra recupera cuatro piezas cortas de la olvidada actriz y autora del siglo XVII, Margarita Ruano, conectando la tradición del Barroco con una mirada escénica actual a través de la danza.

Este sábado, la Fundación Siglo de Oro estrenará "La francesa Laura" (20.00 horas), una obra de Lope de Vega descubierta en 2023 en la Biblioteca Nacional. Según explicó Rodrigo Arribas, presidente de la fundación, la inteligencia artificial fue clave en el proceso de autenticación y atribución de la autoría al dramaturgo. La puesta en escena estará dirigida por Marta Poveda y contará con un elenco en el que figuran Natalia Llorente y Juan Carlos Mesonero.

Para cerrar el primer fin de semana, llegará "El castigo de la miseria" (19.00 horas), de María de Zayas, en versión de José Busto y bajo la dirección de Emilio Ruiz Barrachina. Esta "tragicomedia con moraleja" busca fusionar el lenguaje barroco con una propuesta contemporánea gracias a las interpretaciones de Ángel Héctor Sánchez y Paula Mata.

El 7 de agosto se estrenará "Palabra de perro", adaptación de "El coloquio de los perros" de Cervantes, firmada por Juan Mayorga y dirigida por Rakel Camacho. La obra convierte el diálogo entre Berganza y Cipión en un encuentro entre Mayorga y Cervantes, conectando el Siglo de Oro con la actualidad.

Como cierre del ciclo, el 9 de agosto, el Auditorio Centro Niemeyer acogerá un "Lazarillo de Tormes" en la versión de Fernando Fernán-Gómez, con Rafael Álvarez, "El Brujo", como director e intérprete.

Las entradas para las cinco funciones ya están a la venta con precios que oscilan entre los 10 y los 25 euros. Los tiques pueden adquirise en las taquillas de la Casa de Cultura y del Niemeyer, además de en la del propio Palacio Valdés en las tardes de la representación. Asimismo, también está habilitada la venta online en los canales habituales.

La presentación del programa tuvo lugar este jueves en el Teatro Palacio Valdés, con la participación de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, quien expresó su confianza en la respuesta del público pese al difícil momento que atraviesa la dramaturgia y deseó mucha "mierda" a actores y directores para esta nueva edición de "Barroco a Escena". "Llevamos ya varias ediciones haciendo un esfuerzo por posicionar el Teatro del Siglo de Oro de varias formas, no solamente con la exhibición y la representación de obras en colaboración con la Fundación Siglo de Oro, también con este taller de teatro que hemos tenido a lo largo de esta semana y con la ayuda de la producción artística que hacemos con una convocatoria pública todos los años y en esta ocasión el ganador de esa ayuda ha sido José Busto, el dramaturgo que se ha presentado con este trabajo y con la compañía, y con el apoyo de Emilio Barrachina, que ya es también un conocido de las tablas del Teatro Palacio Valdés", destacó la edil.