Tina Gutiérrez, cantante, actúa este sábado en Luanco: "La música asturiana tiene un futuro muy prometedor"

Tina Gutiérrez, una de las voces con mayor trayectoria de la música asturiana, actuará este sábado, 1 de agosto, a las 22.00 horas, junto a la Torre del Reloj de Luanco, donde presentará el concierto "Mirando al mar". La cantante, que a lo largo de su carrera ha combinado distintos estilos musicales y ha participado en numerosos proyectos de carácter social, ofrecerá un recital concebido para integrarse con el entorno marinero de la villa gozoniega. Sobre el escenario estará acompañada por un cuarteto de músicos formado por Mario Álvarez Blanco, al piano; Gabriel Ordás, al violín; Jesús Fernández, a la flauta, la gaita y la voz; y Javier San Marcos, al violonchelo.

Actúa en Luanco, junto a la Torre del Reloj. ¿Qué significa para usted cantar en un lugar tan emblemático?

Actuar frente al mar y a los pies de la Torre del Reloj convierte el concierto en una experiencia única. Precisamente por eso el espectáculo lleva por título "Mirando al mar", porque el entorno forma parte del propio concierto. El repertorio está pensado para ese escenario y busca crear una atmósfera íntima y cargada de emociones, en perfecta sintonía con el lugar.

¿Qué Tina Gutiérrez se va a encontrar el público gozoniego?

El público se encontrará con una Tina Gutiérrez muy cercana y con un programa muy variado, en el que tienen cabida diferentes estilos musicales. Mi intención es que cada persona encuentre alguna canción con la que se identifique y que, a lo largo del concierto, podamos compartir momentos verdaderamente especiales. Son temas que significan mucho para mí y estoy convencida de que también lograrán emocionar al público.

Después de tantos años de carrera, ¿qué le sigue motivando para subir al escenario?

Lo que más me motiva es seguir explorando nuevos estilos y afrontar proyectos que me permitan crecer como artista. Siempre intento ofrecer la mejor versión de mí misma y mantener intacto el objetivo que ha guiado toda mi trayectoria: transmitir emociones y sentimientos a través de la música. Mientras siga sintiendo que puedo conectar con la gente de esa manera, seguiré disfrutando de cada concierto.

¿Cómo valora el presente de la música tradicional asturiana?

Creo que la música asturiana atraviesa un momento muy positivo. Hay una nueva generación de artistas que está haciendo un gran trabajo, componiendo canciones nuevas en asturiano y aportando una visión renovada sin perder la esencia de nuestra tradición. Existe mucho talento y considero que el futuro de la música asturiana es muy prometedor.

¿Qué música escucha? ¿Algún cantante de las nuevas generaciones que admire?

Escucho música muy diversa. Me interesan estilos muy diferentes, desde el crossover, el rock o el jazz hasta la ópera, el oratorio, las bandas sonoras o la música clásica. Creo que esa variedad también enriquece mi forma de interpretar. Entre los artistas actuales, mi favorita es Rosalía.

Participó en numerosos proyectos de carácter social. ¿Qué le han enseñado esas experiencias?

Han sido, sin duda, algunas de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Lo más gratificante era comprobar cómo una canción podía arrancar una sonrisa a una persona enferma o despertar recuerdos que parecían perdidos. Recuerdo especialmente a personas con alzhéimer que, al escuchar una melodía, volvían a recordar el nombre de un hijo o una vivencia de su infancia. Son momentos de una enorme carga emocional que demuestran el poder que tiene la música para conectar con las personas. Haber podido contribuir a hacer un poco más felices a tantas personas es uno de los mayores regalos que me ha dado mi profesión.

¿Algún sueño por cumplir en el mundo de la música?

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Siempre hay nuevos sueños y nuevos retos. Me gusta seguir imaginando proyectos diferentes y explorar caminos que todavía no he recorrido. Tengo algunas ideas en mente que me gustaría desarrollar en el futuro, aunque prefiero no adelantarlas hasta que puedan hacerse realidad. De momento, lo dejo como una sorpresa y continúo trabajando para seguir creciendo artística y personalmente.