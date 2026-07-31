Avilés destina 138.000 euros a transformar la travesía de Pico Bustiello con una reforma integral para mejorar la accesibilidad y renovar sus servicios

La travesía de Pico Bustiello afrontará en los próximos meses una profunda renovación. El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación unas obras valoradas en 138.523,84 euros que permitirán transformar este enclave del barrio de Bustiello, una actuación largamente esperada por los residentes y que persigue resolver los problemas de accesibilidad, el deterioro del pavimento y la antigüedad de las infraestructuras básicas. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de agosto.

El concejal de Movilidad, Pelayo García, destacó que se trata de una intervención muy reclamada por el vecindario. "Se trata de una actuación en el barrio de Bustiello, que es demandada por los vecinos y donde el Ayuntamiento interviene en todo el ámbito público de la travesía de Pico de Bustiello, en ese tramo concreto que baja hacia las viviendas, dando soluciones de accesibilidad, mejorando los pavimentos y en general todo el entorno urbano", afirmó el edil. García añadió que "se trata de una inversión que estaba recogida en los presupuestos municipales y que ahora sale a licitación para que se presenten las ofertas y poder acometer estas obras tan necesarias y tan demandadas por ese núcleo de vecinos de Bustiello".

La actuación forma parte del Plan de Barrios 2026-2027 para Llaranes y contempla una intervención integral sobre la calle. Entre las principales mejoras figura la reconstrucción completa del firme, que presenta un acusado deterioro con baches e irregularidades, especialmente en la segunda mitad del vial, donde ni siquiera existe capa asfáltica. El proyecto prevé demoler la estructura actual y ejecutar un nuevo pavimento adaptado al tráfico habitual de la zona, fundamentalmente de residentes y vehículos de pequeño tonelaje.

La reforma también pondrá el foco en la accesibilidad. Las aceras se ampliarán hasta alcanzar un ancho mínimo de dos metros, se construirá un nuevo tramo en la margen derecha y se adaptarán los pasos con vados accesibles y baldosas podotáctiles, mejorando la movilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida y reforzando la seguridad de los peatones.

Renovación de las infraestructuras

Además de actuar sobre la superficie, las obras permitirán modernizar las infraestructuras subterráneas. El proyecto incluye la sustitución de la antigua red de saneamiento por una nueva conducción de PVC, la renovación del tramo de abastecimiento construido con fibrocemento y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado LED, que reemplazará las cuatro luminarias actuales por cinco nuevos puntos de luz más eficientes y sostenibles.

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Una vez adjudicados los trabajos y firmada el acta de replanteo, el plazo previsto para ejecutar la actuación será de cuatro meses. La adjudicación tendrá en cuenta tanto la oferta económica como la planificación técnica presentada por las empresas, con el objetivo de ejecutar una obra que aspira a mejorar de forma definitiva uno de los principales accesos al núcleo residencial de Bustiello y responder a una de las reivindicaciones históricas de sus vecinos.