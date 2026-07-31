El "banco malo" construirá varios parques en Avilés y dejará listas unas parcelas para construir 228 viviendas asequibles

Primer paso para la construcción de viviendas asequibles en Jardín de Cantos y la ciudad jardín de la antigua Cristalería. La Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como "banco malo", ha iniciado la tramitación de evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización en estas zonas. Se trata del plan por el que se dotará de viales, suministros y espacios verdes a estos ámbitos, lo que también permitirá edificar pisos asequibles, algo que está previsto asuma la nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47, tal y como adelantó el mes pasado LA NUEVA ESPAÑA.

El proyecto de urbanización presentado por la Sareb se divide, fundamentalmente, en dos ámbitos. Por un lado, la zona sur de Jardín de Cantos: la que se encuentra en el entorno de la calle del Cuélebre y el Camino Viejo a Pravia. En esta zona, el proyecto contempla derribar los almacenes y chabolas que se encuentran en el entorno para dar forma a una amplia zona verde. Además, también se construirá un vial por la parte de arriba de la calle Cuélebre, donde se construirán cuatro bloques de viviendas que irán de las tres a las trece alturas. Asimismo, frente a la zona ajardinada que se encontrará entre el Camino Viejo a Pravia y la calle del Trasgu, también se construirá una torre de seis alturas. En total se estima que aquí se proyectarán unos 150 hogares que, si nada se tuerce, levantará Casa 47 y tendrán precios asequibles.

En la zona de la antigua ciudad jardín de Cristalería el proyecto incluye la creación de diversas zonas verdes, fundamentalmente en el extremo este del ámbito, el que se encuentra más próximo a las instalaciones de Saint-Gobain. Además de jardines con itinerarios peatonales y una glorieta para regular el tráfico, la previsión es construir una zona de juegos biosaludables y un área de juegos infantiles. Además, se mejorarán todos los viales, que pasarán a ser de sentido único, haciendo que el tráfico se mueva de manera circular.

En cuanto a vivienda, que aquí también estaría desarrollada por Casa 47, la previsión es que en el extremo occidental de la urbanización, en la esquina de la venida de Lugo con la calle Cid Campeador de Raíces, se levante una torre de diez alturas más bajo con capacidad para 66 viviendas. Un poco más al norte, a los pies de un vial que se construirá por la derecha de la iglesia de Raíces, se dejará espacio para dos edificios de dos alturas más bajo, con capacidad para seis viviendas cada uno de ellos.

A todo esto habría que sumar los trabajos de llevar conducciones y suministros a ambas zonas para dar servicio a estas futuras viviendas y espacios públicos. Según la estimación de la Sareb, la ejecución de este proyecto se prolongará durante 22 meses. El periodo de consultas previas del proceso de evaluación de impacto ambiental, que comenzó ayer, estará abierto hasta el próximo 27 de agosto.

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"El proyecto avanza y el promotor, la Sareb, está cumpliendo los plazos. Estamos ante un paso importante de cara a conseguir llegar a tener promociones de viviendas en ese entorno, por lo que estamos satisfechos", aseguró el concejal de Desarrollo Urbano, el socialista Manuel Campa.