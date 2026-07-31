Carmen Julia Gutiérrez González, musicóloga y Premio Nacional de Investigación 2026: "Estoy recuperando la música que se cantaba en las iglesias prerrománicas, y eso me conecta con mis orígenes asturianos"

Por su "destacada trayectoria investigadora en el ámbito de la musicología, con la integración de enfoques de filología, humanidades digitales e inteligencia artificial", el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concedió este jueves el Premio Nacional de Investigación "Ramón Menéndez Pidal" en el área de Humanidades a la avilesina Carmen Julia Gutiérrez González, catedrática de Musicología en la Universidad Complutense de Madrid. "Ha sido una alegría enorme", reconoce a LA NUEVA ESPAÑA solo unas horas después de conocer la distinción.

¿Cómo se recibe la noticia de haber sido distinguida con un premio tan prestigioso como el Nacional de Investigación?

Ha sido una sorpresa muy grande y una alegría enorme, la verdad. No solo por mí, sino también por lo contentos que se iban a poner los míos: mi familia y mis amigos... pero también por mi equipo. Es verdad que es un premio individual, pero yo tengo un equipo detrás, mucha gente, doctorandos, colaboradores que me ayudan en mi trabajo desde hace muchísimos años, y eso para ellos es tan importante como para mí.

¿Es la recompensa a tantos años de esfuerzo y dedicación?

Yo estoy muy contenta, porque tengo un proyecto muy grande con dinero suficiente para investigar y con un equipo estupendo, y eso, investigar a un nivel alto, para mí ya sería suficiente. Pero si, además, te dan un premio, es estupendo, porque dices: "Hombre, pues lo debes estar haciendo bien".

Se ha especializado en el ámbito de la Musicología. ¿Cuál fue su primer contacto con la música?

Empecé a estudiar música muy pequeña, tendría cinco o seis años, en el colegio. Después pasé a estudiar en el Conservatorio y cuando estudié en la Universidad de Oviedo, coincidió que en el cuarto año yo tenía que escoger especialidad, ya que los tres primeros eran comunes y los dos últimos eran de una especialidad. Y ahí apareció por primera vez la Musicología. Era una especialidad que se había creado justo entonces, así que soy de la primera promoción de la especialidad. A partir de ahí toda mi carrera se vio enfocada en lo mismo, porque ahí descubrí la música medieval, que es a lo que me he dedicado desde entonces.

Acabó haciendo la especialidad en Musicología, pero lo que había empezado a estudiar era Geografía e Historia, una carrera que parece muy alejada de la música.

Geografía e Historia era entonces un cajón de sastre, porque eran tres años de comunes en los que se estudiaba de todo menos música. En ese momento no sabía bien qué hacer, ya que cuando acabé tercero y tenía que escoger, estaba pensando en hacer Prehistoria, porque me gustaba mucho la Arqueología... pero entonces se creó esa especialidad y ya sí que lo tuve claro. Se juntaba lo que más me gustaba, el estudio y la música; por lo que estudiar Musicología era perfecto para mí.

¿Qué le dijo su entorno cuando optó por una rama que entonces era tan desconocida?

En aquella época, que era la del baby boom, hubo un gran número de jóvenes que estudiaban en la universidad por primera vez, no estaba muy clara esa idea de estudiar como algo útil, y tampoco había tanto paro en aquel momento; entonces, uno estudiaba lo que le gustaba. Aunque sí es cierto que he tenido que explicar millones de veces a lo largo de mi vida lo que es la Musicología, y explicar que no era Psicología o cualquier otra cosa parecida.

Finalmente su futuro profesional estuvo ligado a la docencia, ahora en la Universidad Complutense de Madrid.

La Complutense tiene un ecosistema excepcional en Musicología. Tenemos un grado, el único máster en musicología española e hispanoamericana del país, un doctorado estupendo que tiene muchísimas solicitudes de acceso cada año, un departamento superactivo y un Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Además, hay un montón de proyectos competitivos, entre ellos dos proyectos europeos de varios millones de euros, que hacen que los estudiantes pasen muy pronto del aula a la investigación real y puedan participar en proyectos de investigación que son muy diversos e interesantes entre sí. Creo que es importante recordar lo mucho que puede conseguir lo público cuando hay continuidad, talento, equipos y financiación, porque sin financiación no vamos a ninguna parte; y es una manera de recordar que tenemos que fortalecer y defender las universidades públicas, sus títulos y sus estructuras de investigación. Porque sin investigación no avanzamos.

También ha participado en un gran número de proyectos de universidades en Suiza, Noruega o Estados Unidos. ¿Qué le han aportado esas experiencias?

Ha sido fundamental para mí. Nada más que acabé la carrera, estuve un año estudiando en Italia, volví y empecé a trabajar en España, pero después de cinco años me volví a marchar a Alemania a investigar. Eso ya fue un choque cultural muy grande e importante para mí, ver cómo se hacen las cosas en otro sitio donde había medios, capacidad y mucho personal. Cuando yo estudiaba en Oviedo era la primera promoción y había cuatro profesores que se tenían que estudiar todas las asignaturas para empezarlas desde cero. Hicieron un esfuerzo titánico que les agradecemos muchísimo; pero no puedes comparar eso a llegar a un sitio donde hay un departamento con 20 o 30 profesores megaespecialistas, con laboratorios y equipos. Yo aprendí muchísimo en todas las estancias en el extranjero.

¿Le han influido sus orígenes avilesinos en su trayectoria?

Mi especialidad es lo medieval y, desde hace unos años, estudio un repertorio muy extraño y difícil: el canto hispánico, que es la música que se cantaba en las iglesias prerrománicas. Estamos haciendo unos trabajos que a mí me dan mucha satisfacción, acabamos de estar en el Conventín [San Salvalvador de Valdediós, en Villaviciosa], para intentar recuperar las músicas que se cantaban allí... Eso sí que se relaciona con mis orígenes asturianos.

¿Qué proyectos confía en cumplir a futuro?

Estoy embarcada en un proyecto superambicioso y aún no estamos ni en la mitad. Trabajamos en un repertorio musical muy complejo al que llevo años aplicando muchas innovaciones metodológicas y tecnológicas según van surgiendo, desde la exploración virtual, la ciencia de datos o la inteligencia artificial. Ahora mismo mi equipo es pionero en aplicar métodos de la biología evolutiva al estudio de ese repertorio musical, demostrando que las melodías también tienen familias y podemos comparar los rasgos que comparten y las diferencias reconstruyendo cómo se transmitieron y cómo evolucionaron, hacemos lo mismo que se hace con estudios de ADN para establecer lazos de parentesco, solo que con melodías medievales muy antiguas y que tienen una transmisión difícil, porque estamos trabajando con manuscritos del siglo IX y X.

La música actual se se ha acercado a lo electrónico, ¿cómo diría usted que ha evolucionado la música hasta la actualidad?

Desde hace muchísimos siglos hay dos grandes bloques de música: uno es lo que tradicionalmente se llama la música culta, que es la que utilizan las élites, la Iglesia, la Corte, los poderosos... es la música más selecta. Y la otra es la música popular, la que hace la gente en la calle. Esa siempre ha existido y sigue existiendo todavía hoy, lo que sucede es que ahora mismo la música popular tiene unos canales de difusión tan grandes, que se viraliza de tal manera que prácticamente se nos olvida que hay otras opciones.