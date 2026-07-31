Los empresarios ligan el desarrollo industrial de Asturias a disponer de energía en "cantidad y tiempo" suficiente

"La parálisis de la transformación energética en Asturias no es una opción". Ese fue el mensaje que compartieron empresarios, sindicatos y representantes de la sociedad civil en la última mesa redonda de las jornadas dedicadas a la energía de los cursos de La Granda, centrada íntegramente en los desafíos del Principado. Advirtieron también que la falta de capacidad eléctrica, los retrasos en el desarrollo de las redes y las dificultades para ejecutar nuevas infraestructuras energéticas amenazan con dejar fuera de la región proyectos industriales, inversiones y empleos. Los participantes coincidieron en que la transición energética solo será una oportunidad si la electricidad llega cuando la industria la necesita, en cantidad suficiente y con el respaldo de los territorios afectados.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, alertó de que la comunidad ya está sufriendo las consecuencias de no disponer de potencia eléctrica suficiente. "Hay proyectos que no podemos saber si se harán en Asturias porque nos falta energía", señaló. A su juicio, la respuesta exige liderazgo político y social para explicar que estas actuaciones no pueden seguir aplazándose. "Si queremos seguir siendo una región industrial, es absolutamente imprescindible desarrollar estas infraestructuras", afirmó. Paniceres vinculó además la cuestión energética con las oportunidades de las nuevas generaciones: "Si quieren que sus hijos tengan un trabajo digno, con buenos salarios, necesitan energía".

La mesa, moderada por Yolanda Fernández, de EDP España, también concluyó que la aceptación social no puede abordarse como una campaña informativa cuando los proyectos ya están decididos. Los participantes defendieron que los promotores deben llegar al territorio desde las primeras fases, explicar los impactos, abrir cauces de participación y garantizar beneficios verificables para los concejos afectados. "Un municipio no puede sentirse solo como el lugar por donde pasa una infraestructura", sostuvo Paniceres. La ausencia de redes, advirtió, también transforma el territorio, porque impide que lleguen inversiones, bloquea la ampliación de empresas y frena la creación de puestos de trabajo. "La inacción no conserva el futuro, lo empobrece por la pérdida de oportunidades", resumió.

La presidenta de la patronal asturiana, FADE, María Calvo, incidió en que la industria asturiana necesita precios energéticos equiparables a los europeos, capacidad de acceso a la red y unas normas claras y estables para competir en igualdad de condiciones. "Nuestro empleo y nuestra competitividad dependen de dar solución a este problema", alertó. Calvo reclamó una mayor implicación de las comunidades locales y defendió que los promotores deben "llegar antes que los expedientes" para hacer visible el retorno de las actuaciones. También se refirió al reciente apagón como ejemplo de la importancia de disponer de un suministro seguro: "Fue simbólico, pero hizo ver a gran parte de la ciudadanía lo que ocurre cuando nos quedamos sin energía".

El secretario general de SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, coincidió en que la implantación de nuevas infraestructuras resulta imprescindible para afrontar la descarbonización y mantener el tejido productivo. "El futuro industrial de Asturias depende de que podamos desarrollar infraestructuras energéticas", aseguró. El dirigente sindical alertó de que la falta de decisiones puede hacer inviable en el futuro construir un proyecto vital en la comunidad y defendió aprovechar la tradicional cultura del diálogo asturiana para alcanzar acuerdos. "Asturias fue minería, industria y energía. Y debe seguir siéndolo", reivindicó.

Cuarenta iniciativas para la Asturias de 2040

Durante la mesa también se avanzaron las principales líneas del Plan Estratégico Asturias 2040, cuya presentación oficial tendrá lugar el próximo 29 de septiembre en la Facultad de Economía y Empresa. El presidente de Compromiso Asturias XXI, Eduardo Sánchez Morrondo, explicó que el documento ha sido elaborado con la participación de dieciocho organizaciones, entre las que se encuentran las tres cámaras de comercio de Asturias, Alsa, la Universidad de Oviedo o EDP y que pretende ir más allá de un diagnóstico sobre la situación regional. "Habla de cómo, cuándo, qué y quién debe hacer las cosas", afirmó. El proyecto identifica cuarenta iniciativas, de las que diecisiete son habilitadoras, y sitúa entre sus grandes motores la digitalización, la evolución demográfica, la reorganización de las cadenas de suministro, la energía y la descarbonización.

Sánchez Morrondo defendió que Asturias debe terminar con la fragmentación de las políticas públicas y construir una visión compartida que permita coordinar recursos, inversiones y prioridades. "Las iniciativas individuales no nos llevan a donde queremos llegar como región", advirtió. El objetivo pasa por impulsar un modelo basado en la innovación, garantizar la continuidad de las actuaciones en el tiempo y aprovechar también el conocimiento y la experiencia de los cerca de 250.000 asturianos que viven fuera. "Asturias parte de una base más que razonable para ser un referente para vivir, trabajar e invertir", aseguró.

Un polo privado para impulsar nuevas iniciativas energéticas

Durante la jornada también se presentó el proyecto Asturias Green Hub, una iniciativa privada que se instalará en la antigua champanera de Gijón, un espacio industrial de 18.000 metros cuadrados cerrado desde hace años. Su asesor, Javier Sáenz de Jubera, expresidente de Total Energies en España, explicó que el objetivo es crear un lugar en el que cualquier empresa o emprendedor que quiera iniciarse en el sector energético pueda desarrollar su actividad en la región. "Más que un proyecto, podemos hablar de una realidad", afirmó. El complejo tendrá capacidad para catorce industrias, distribuidas en dos plantas, y contará además con un punto de carga, un laboratorio y un espacio de colaboración. La propuesta estará abierta a cualquier tipo de energía o iniciativa y busca, especialmente, "retener talento joven en el Principado".

Javier Sáenz de Jubera durante la presentación. / P. M.

El proyecto ya fue presentado en el Ayuntamiento de Gijón y dispone de los permisos necesarios para comenzar las obras, aunque no estará operativo hasta la primavera de 2028. Los promotores deberán conservar y rehabilitar un hórreo y un espacio situado en la entrada, mientras que el resto de las instalaciones se construirá desde cero. Sáenz de Jubera aseguró que ya existen numerosas empresas interesadas en instalarse en el futuro complejo y defendió que Asturias, por su tradición y experiencia en el sector, reúne las condiciones para consolidarse como un referente en el desarrollo de nuevas iniciativas energéticas.

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