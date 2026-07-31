Los expertos piden acelerar la transformación de la movilidad en La Granda: "El automóvil es uno de los sectores menos electrificados"

La movilidad no podrá descarbonizarse con una única receta. La transformación exigirá combinar electrificación, combustibles renovables, eficiencia energética, transporte compartido, ferrocarril y digitalización, además de garantizar que el cambio sea asumible para las empresas y para los ciudadanos. Esa fue la principal conclusión de la mesa redonda que puso este jueves el cierre a la primera jornada de los Cursos de La Granda, celebrada en el Hotel Palacio de Avilés. El debate, moderado por Pedro Prieto, director de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), partió de un dato que refleja la magnitud del desafío: el transporte consume el 41% de la energía del país, de la que el 88% corresponde a la carretera y, dentro de ese porcentaje, aproximadamente la mitad al vehículo privado. "El automóvil es uno de los sectores menos electrificados y seguimos teniendo una elevada dependencia exterior de los combustibles", advirtió Prieto.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, amplió el foco y defendió que la descarbonización marítima no puede limitarse a los barcos o a las instalaciones portuarias. "El principal reto es la transformación de toda la cadena logística", sostuvo. Una conversión que obliga a coordinar a los operadores, los sectores energéticos y las infraestructuras de transporte. El director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Carlos García, coincidió en que "la transición energética va mucho más allá de la electrificación" y requiere reforzar no solo las redes eléctricas, sino también el conjunto de las redes energéticas y el desarrollo de nuevas moléculas renovables.

Roqueñí reivindicó las posibilidades del norte peninsular para trasladar mercancías de la carretera al tren. "Tenemos muy buenas infraestructuras para dar paso al ferrocarril y la intermodalidad aporta competitividad a las empresas", afirmó. García se sumó a esa reclamación y expresó su deseo de que el norte pueda desarrollar corredores similares a los ya implantados en otros territorios. "Ojalá podamos reproducir aquí las autopistas ferroviarias del Mediterráneo", señaló. Ambos coincidieron en que la unión entre puertos y ferrocarril será determinante para reducir emisiones sin perjudicar los tiempos de entrega ni elevar los costes logísticos.

Las tecnologías, un elemento clave

La digitalización apareció como uno de los principales vínculos entre las soluciones planteadas. "El cliente quiere saber cuándo tendrá la mercancía en sus instalaciones", explicó Roqueñí, quien señaló que la tecnología permite dotar a las cadenas de suministro de una mayor capacidad predictiva. El Puerto de Gijón, añadió, se encuentra inmerso en un plan para aprovechar estas herramientas. García incidió en que la gestión logística de las flotas "ha cambiado completamente" con los nuevos sistemas digitales y aseguró que se trata de inversiones con "un retorno rapidísimo", especialmente en el sector del automóvil.

La directora de Coordinación Regulatoria de Repsol, Ester Moya, defendió que la tecnología permite avanzar desde un concepto tradicional de ahorro hacia un uso mucho más preciso de la energía. "Hasta ahora entendíamos la eficiencia energética como consumir menos, pero estas herramientas nos permiten consumir exactamente lo que necesitamos", explicó. Moya destacó las posibilidades de los gemelos digitales, la monitorización de las instalaciones y los sistemas de control para medir el ahorro y "convertirlo en un activo económico". "Vamos a seguir necesitando movernos y debemos aprovechar todas las opciones tecnológicas", afirmó, antes de reclamar una regulación coherente que facilite las inversiones y evite contradicciones.

Nuevos hábitos, inversión y aceptación social

El consejero delegado de Guppy, Pablo Campos, defendió que la eficiencia energética permite unir la sostenibilidad y la rentabilidad. "Parece que enfrentamos la descarbonización al rendimiento del capital, cuando la eficiencia aúna los dos conceptos", señaló. Campos explicó que los hábitos sociales están cambiando y que los jóvenes muestran una mayor predisposición a utilizar servicios de movilidad compartida, aunque advirtió de que las barreras regulatorias y la falta de financiación dificultan extender este modelo a nuevas ciudades. "El vehículo eléctrico es una solución imbatible para el transporte de personas y la renovación de las flotas debe avanzar en esa dirección", afirmó.

Carlos García introdujo además la dimensión territorial y social de la transición. "No podemos centrar todo el debate de la movilidad en las ciudades", advirtió. El responsable de FAEN recordó que en muchas zonas rurales el vehículo particular sigue siendo imprescindible porque no existen alternativas y señaló que apenas el 3% de la población rural utiliza el transporte público. "No es por capricho, sino porque en muchos lugares no hay servicio", sostuvo. Aunque valoró el crecimiento del transporte colectivo en Asturias, reclamó "un esfuerzo adicional en cercanías y en los desplazamientos del día a día".

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La responsable de Asuntos Externos de BP, Vega Tapia, cerró el debate situando la descarbonización en el actual contexto económico y geopolítico. "Sigue siendo una prioridad, pero el entorno ha cambiado mucho", señaló. Tapia reclamó reducir emisiones sin sacrificar la capacidad productiva europea y defendió un marco que permita movilizar inversiones a gran escala: "Tenemos que encontrar una fórmula que dé las condiciones necesarias para que esas inversiones se produzcan".