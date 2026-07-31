Ignacio Herrero, CEO de China Three Gorges Europe: "Europa ha avanzado mucho en descarbonizar la generación eléctrica, pero la electrificación del consumo aún es insuficiente"

Ignacio Herrero (Getxo, 1974) dirige desde 2021 China Three Gorges Europe, la filial europea del gigante energético estatal chino y el primer ejecutivo no chino que ocupa ese cargo dentro del grupo. Economista de formación y con una larga trayectoria en banca de inversión antes de incorporarse a la compañía, defiende un modelo basado en la inversión a largo plazo, la colaboración con socios locales y el desarrollo de las energías renovables. Este jueves participó en los Cursos de La Granda, donde analizó la perspectiva de la inversión china en Europa y España.

China Three Gorges ha consolidado una presencia relevante en España y Portugal. ¿Qué papel cree que seguirá desempeñando la península ibérica en la estrategia inversora del grupo durante los próximos años?

España seguirá siendo nuestro principal mercado en Europa. En Portugal nuestra presencia se articula a través de EDP, mientras que en España contamos ya con algo más de dos gigavatios de capacidad instalada y es donde tenemos nuestra mayor implantación industrial. Nuestro objetivo no es hacer inversiones puntuales, sino consolidar una masa crítica que nos permita operar los activos con eficiencia y generar sinergias. España es, además, uno de los países pioneros en energías renovables, que constituyen el núcleo de nuestro negocio, por lo que seguiremos invirtiendo aquí y manteniendo a la península ibérica como eje de nuestra estrategia europea.

Europa atraviesa un momento de gran transformación energética y también de incertidumbre geopolítica. Desde la perspectiva de un inversor chino de largo plazo, ¿dónde identifica hoy las mayores oportunidades de inversión?

El gran reto está en equilibrar la oferta y la demanda. Europa ha avanzado mucho en descarbonizar la generación eléctrica, pero la electrificación del consumo aún es insuficiente. Solo una parte de los usos energéticos está electrificada y ahí existe una enorme oportunidad de crecimiento. Paralelamente, hay que adaptar el sistema a una demanda cada vez más cambiante mediante tecnologías que aporten flexibilidad, como las baterías o la repotenciación de instalaciones. Las renovables deben crecer de la mano de una mayor electrificación de la economía.

Más allá de la energía eólica y la fotovoltaica, se habla cada vez más de almacenamiento, hidrógeno verde o redes eléctricas. ¿Qué tecnologías considera que van a concentrar el mayor esfuerzo inversor de China Three Gorges en esta década?

El almacenamiento será la prioridad. Nuestra cartera en España está muy orientada a la energía fotovoltaica, una tecnología que concentra gran parte de su producción en las mismas horas del día y que necesita sistemas capaces de desplazar esa energía hacia los momentos de mayor demanda. Eso permitirá estabilizar los precios y mejorar el funcionamiento del sistema. Las redes eléctricas también serán fundamentales. Durante años se puso el foco casi exclusivamente en la generación y ahora se está comprobando que generación, demanda y redes forman un único sistema que debe evolucionar de manera coordinada.

España cuenta con un importante tejido industrial y con empresas muy especializadas en el ámbito de las energías renovables. ¿Cree que todavía existe margen para estrechar la colaboración entre compañías españolas y el capital chino?

Sin ninguna duda. Las empresas chinas tenemos una vocación natural de colaboración, especialmente en mercados que no son el nuestro. En nuestro caso queremos seguir creciendo, pero no disponemos de una gran cartera propia de proyectos, mientras que muchos desarrolladores locales sí tienen proyectos y necesitan financiación. Ahí existe una relación claramente beneficiosa para ambas partes: nosotros aportamos capital y ellos, conocimiento del mercado y capacidad de desarrollo. Es un modelo que seguiremos impulsando.

En los últimos años se ha intensificado el debate sobre el control de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos. ¿Cómo se gana la confianza de las instituciones y de la sociedad cuando se representa a un gran grupo estatal chino en Europa?

La clave es la transparencia. Antes de realizar cualquier inversión hablamos con las administraciones, con los reguladores y con los agentes del mercado para explicar nuestros planes y comprobar que están alineados con la política energética del país. Después mantenemos esa comunicación durante toda la vida de los proyectos. Además, tratamos de implicarnos en las comunidades donde operamos, apoyando la formación de profesionales para un sector que necesita cada vez más mano de obra cualificada. Esa relación con el territorio forma parte del ADN de nuestra compañía desde sus orígenes.

Si mira al horizonte de diez años, ¿cómo imagina el mapa energético europeo y qué posición le gustaría que ocupase China Three Gorges dentro de ese escenario?

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No aspiramos a convertirnos en uno de los grandes operadores dominantes de cada país. Nuestro papel es el de un inversor industrial que facilita el desarrollo de nuevos proyectos renovables junto a promotores independientes. Disponemos del capital necesario para acompañarlos y queremos seguir creciendo de forma gradual. Nuestro objetivo es mantener una presencia relevante, pero limitada; probablemente nunca superaremos una cuota cercana al 5% en ninguno de los mercados donde estamos presentes. Preferimos crecer de manera sostenida, apoyando el desarrollo del sector y de las comunidades en las que invertimos.