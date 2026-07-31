Izquierda Unida de Avilés reclama un plan urgente para garantizar la continuidad de la educación pública en Jardín de Cantos ante el futuro crecimiento residencial del barrio

"Es inaceptable que se esté ahogando a la escuela pública de este barrio y dejando morir mientras se potencia la concertada". Con esta contundente denuncia, Izquierda Unida de Avilés reclamó este viernes a la Consejería de Educación un proyecto que garantice el futuro de la educación pública en Jardín de Cantos, coincidiendo con el avance del desarrollo residencial previsto en los terrenos de la Sareb. El proyecto promovido por la empresa estatal Casa 47, actualmente en fase de evaluación de impacto ambiental, contempla la construcción de 228 viviendas de precio asequible entre Jardín de Cantos y Ciudad Jardín Cristalería, una actuación que la formación considera una oportunidad para reforzar también los servicios públicos del barrio.

La secretaria de Organización de IU Avilés, Llarina González, sostiene que el crecimiento urbanístico debe ir acompañado de una apuesta decidida por la escuela pública. La dirigente considera que la construcción de las nuevas viviendas es "fundamental para aumentar la oferta pública, revitalizar ese barrio y, por fin, saldar la deuda histórica que se tenía con esa zona", pero advierte de que la realidad educativa del barrio presenta un importante desequilibrio, con un colegio público que, a su juicio, no está en las condiciones que debería frente a la amplia oferta de los centros concertados. Por ello, la coalición insiste en la necesidad de impulsar "un proyecto fuerte, cohesionado y ambicioso" que devuelva a la enseñanza pública "al lugar que merece".

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Desde Izquierda Unida subrayan que el futuro incremento de población supondrá también un aumento de la demanda educativa, por lo que consideran imprescindible actuar antes de que el desarrollo residencial sea una realidad. "Las instituciones deben velar y garantizar que haya oferta pública en todos los barrios; no se puede seguir mirando hacia otro lado, urge rematar las propuestas para tener una escuela pública en condiciones. Lo primero, lo público", afirma González.