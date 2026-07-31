La música sale al encuentro de la juventud en Ferrera con un ciclo gratuito que convertirá el parque en una gran orquesta al aire libre

El Parque de Ferrera se transformará este mes de agosto en un escenario abierto donde la creatividad y el respeto por el entorno caminarán de la mano. El programa municipal "Verano Joven" estrenará "Jams nel Park", una propuesta gratuita dirigida a jóvenes de 14 a 30 años que busca crear comunidad a través de la música y de la conexión con la naturaleza. La actividad se desarrollará todos los lunes de agosto, sin necesidad de inscripción previa.

La iniciativa partirá de un enfoque de "música para todos y todas", poniendo a disposición de los asistentes instrumentos como el tongue drum, la kalimba y diferentes elementos de percusión, que permitirán interpretar ritmos, melodías y sonidos del entorno natural de forma sencilla. Las sesiones combinarán el aprendizaje de técnicas básicas con la improvisación, fomentando la expresión artística y la concienciación medioambiental.

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El propósito final es dar forma a una orquesta comunitaria en la que la diversidad y el respeto por la naturaleza se integren en cada interpretación. Las sesiones tendrán como punto de encuentro el kiosco de la música del Parque de Ferrera, comenzarán a las 12.00 horas y se prolongarán durante aproximadamente dos horas.