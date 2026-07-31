La música sale al encuentro de la juventud en Ferrera con un ciclo gratuito que convertirá el parque en una gran orquesta al aire libre
La iniciativa municipal, dirigida a personas de 14 a 30 años, apuesta por la improvisación, los sonidos del entorno y la sensibilización medioambiental durante todos los lunes de agosto
El Parque de Ferrera se transformará este mes de agosto en un escenario abierto donde la creatividad y el respeto por el entorno caminarán de la mano. El programa municipal "Verano Joven" estrenará "Jams nel Park", una propuesta gratuita dirigida a jóvenes de 14 a 30 años que busca crear comunidad a través de la música y de la conexión con la naturaleza. La actividad se desarrollará todos los lunes de agosto, sin necesidad de inscripción previa.
La iniciativa partirá de un enfoque de "música para todos y todas", poniendo a disposición de los asistentes instrumentos como el tongue drum, la kalimba y diferentes elementos de percusión, que permitirán interpretar ritmos, melodías y sonidos del entorno natural de forma sencilla. Las sesiones combinarán el aprendizaje de técnicas básicas con la improvisación, fomentando la expresión artística y la concienciación medioambiental.
El propósito final es dar forma a una orquesta comunitaria en la que la diversidad y el respeto por la naturaleza se integren en cada interpretación. Las sesiones tendrán como punto de encuentro el kiosco de la música del Parque de Ferrera, comenzarán a las 12.00 horas y se prolongarán durante aproximadamente dos horas.
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