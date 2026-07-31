Panamá busca empresas en Avilés: infraestructuras, energía, agua y formación abren nuevas oportunidades de negocio

Los tres principales sectores económicos de Panamá son el bancario, el de la construcción y el de los servicios. Así lo explicó este viernes en Avilés Carolina Cárdenas García, que es la directora de la Cámara Oficial de Comercio de España en Panamá. Lo hizo durante un encuentro organizado junto con la Cámara de Comercio de Avilés con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de inversión para las empresas asturianas y, especialmente, para las de la comarca.

"Hemos identificado seis líneas de trabajo que conectan directamente con la capacidad industrial de esta comarca", señaló la representante de la institución española en Panamá. Entre ellas destacó la que va de las metalurgia y la calderería a la ingeniería industrial, especialmente cuando las empresas de estos sectores operan como industrias auxiliares de grandes proyectos de infraestructura. Cárdenas puso como ejemplo la ampliación de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá o la construcción de la depuradora de Mendoza, proyectos en los que levantó la constructora Ohla, una de las más grandes empresas españolas. Y añadió: "Acciona está construyendo el Hospital del Niño, Elecnor desarrolla la línea eléctrica Sabanitas-Panamá y Sener ha diseñado los intercambiadores del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, una obra de más de 2.100 millones de dólares".

La directora de la Cámara también destacó las posibilidades para el sector naval y portuario, un ámbito en el que Asturias ya cuenta con una importante presencia. "Armón construye remolcadores híbridos para la Autoridad del Canal de Panamá desde 2011. El contrato actual, ampliado este año, supera los 300 millones de euros y eleva a 34 el total de remolcadores construidos", indicó. A ello sumó la actividad de Astibal, filial panameña del grupo español Asticano, que gestiona el astillero de Balboa (un distrito de la ciudad de Panamá) con más de 1.000 empleos directos. "Con la tradición que tiene Avilés en estos sectores, podría tener una oportunidad de entrada", afirmó.

Otro de los ámbitos con mayor potencial es el de la energía y la descarbonización, donde, según Cárdenas, "Asturias puede posicionarse como proveedor tecnológico y de ingeniería". Recordó que Panamá desarrolla una agenda de transición energética respaldada por 240 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y subrayó también la implantación de empresas españolas en este mercado. "Naturgy es la principal distribuidora eléctrica de Panamá", destacó.

La representante de la Cámara española señaló igualmente oportunidades en la ingeniería hídrica y medioambiental. "Los grandes proyectos de agua del país, como el reservorio del río Indio y el programa de saneamiento, requieren ingeniería de plantas de tratamiento y gestión de cuencas", explicó. A esto añadió la apuesta del país por la digitalización, la ciberseguridad y la modernización de las redes de salud pública.

El sexto ámbito identificado para la inversión es el de la formación técnica y la FP Dual. Panamá está impulsando la construcción de nuevos centros de formación laboral, entre ellos, instalaciones del INADEH, el organismo público encargado de la formación profesional y la capacitación laboral.

Tres fases para acceder al mercado panameño

La representante de la Cámara Oficial de Comercio de España en Panamá explicó que el acompañamiento a las empresas interesadas se desarrolla en tres fases. La primera consiste en reuniones presenciales, como la celebrada este viernes, y en webinars sectoriales para identificar oportunidades y analizar el mercado.

La segunda fase se centra en la organización de misiones comerciales directas, con agendas de reuniones B2B ya cerradas con responsables de las empresas panameñas. "Identificamos el sector, elaboramos una lista de empresas y organizamos las reuniones con los CEO o las personas responsables para que las compañías viajen con toda la agenda preparada", explicó Cárdenas.

La tercera línea de trabajo son las misiones inversas, mediante las que la Cámara panameña contacta con las cámaras territoriales españolas para facilitar que empresas del país centroamericano conozcan oportunidades de inversión en distintas comunidades autónomas.

La Cámara de Avilés retoma los contactos

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, valoró positivamente la celebración del encuentro. "Hace veinte años establecimos nuestros primeros contactos y ahora lo que hacemos es retomarlos", señaló.

González anunció además que la institución tiene previstos encuentros similares con representantes de México, Ecuador, Colombia, El Salvador, República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos.

"Hay oportunidades para empresas de energías renovables, para ingenierías y para empresas de servicios. Estamos viendo que en Panamá hay oportunidades de negocio. Saber lo que demanda el país es importante y por eso vamos a seguir trabajando en este tipo de encuentros", concluyó.