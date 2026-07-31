El Principado invertirá más de 61.000 euros para dotar de tecnología inteligente a tres de los cruces con mayor riesgo para los peatones en Avilés
La actuación se ejecutará en el entorno del Hospital San Agustín y en la calle El Muelle con sistemas de detección, iluminación y aviso a los conductores financiados con fondos europeos
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado por 61.559 euros la instalación de tres pasos de peatones inteligentes en Avilés, una actuación con la que el Principado pretende reforzar la seguridad vial en varios de los puntos con mayor tránsito de vehículos y peatones del municipio. La intervención, financiada con fondos europeos Next Generation, ha sido adjudicada a la empresa New Energy Concept 2020 S. L., que dispondrá de un mes para ejecutar los trabajos.
Dos de los nuevos dispositivos se ubicarán en el Camino de los Heros, en los accesos al Hospital Universitario San Agustín (HUSA), mientras que el tercero se instalará en la calle El Muelle. En todos los casos se actuará sobre pasos de peatones ya existentes. Uno de ellos se encuentra en el acceso al hospital, antes del restaurante Rías Baixas y sin regulación semafórica; otro conectará ambas márgenes de la avenida San Agustín con el Camino de los Heros, y el tercero mejorará un cruce situado en un tramo de sentido único de la calle El Muelle.
El objetivo de la actuación es reducir el riesgo de atropello mediante la incorporación de sistemas avanzados de detección y señalización capaces de advertir a los conductores de la presencia de peatones. Los nuevos pasos dispondrán de señalización luminosa integrada, sensores de aproximación y elementos de balizamiento activo, lo que permitirá incrementar la visibilidad de los cruces, mejorar el tiempo de reacción de los conductores y disminuir las situaciones de riesgo para quienes cruzan la calzada.
Estos trabajos se suman al conjunto de proyectos que el Principado desarrolla en Avilés con financiación de los fondos europeos Next Generation. Hasta la fecha, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 3,2 millones de euros a actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible, entre ellas la mejora de la circulación en el entorno del Hospital San Agustín y la construcción de los intercambiadores de transporte de Las Meanas y Los Telares, con el objetivo de modernizar la red de desplazamientos urbanos.
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