El barrio avilesino de San José Artesano cambia de cara: 176 familias reducirán más del 60% de su factura energética

Setenta años después de su construcción, los 22 edificios del barrio de San José Artesano, en Buenavista, estrenan una nueva cara. La regeneración integral de este conjunto residencial -uno de los ensanches obreros de mediados del siglo XX- ha concluido y lo ha hecho gracias a una actuación financiada con fondos europeos NextGeneration EU.

Esta intervención pública va a permitir a las 176 familias residentes reducir en más de un 60% su consumo energético y, con ello, abaratar de forma notable la factura de la luz y la calefacción.

La intervención estuvo enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y ha supuesto una inversión superior a cinco millones de euros, de los que 4,39 millones proceden del programa estatal de rehabilitación.

Las obras han mejorado el aislamiento térmico de los edificios, se han sustituido sistemas energéticos por otros más eficientes y se ha preparado el entorno para la futura instalación de ascensores, una de las principales reivindicaciones vecinales.

El concejal de Servicios Urbanos, Movilidad y Medio Ambiente, el socialista Pelayo García, destacó que el proyecto representa "un hito cumplido y un modelo a replicar" en otros barrios de la ciudad. A su juicio, la experiencia demuestra que la combinación de financiación europea, liderazgo municipal y colaboración entre administraciones y propietarios "permite transformar de manera real y efectiva los barrios".

La actuación no se ha limitado a los inmuebles. El Ayuntamiento ha renovado por completo el espacio público con nuevos caminos, mejoras en las infraestructuras urbanas, ampliación de espacios junto a los portales y una modernización general del entorno, que gana en calidad ambiental.

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El Ayuntamiento subraya, además, que todas las obras quedaron finalizadas antes del 30 de junio, cumpliendo los plazos marcados por el PRTR. Mientras tanto, continúa la tramitación de las ayudas destinadas a las comunidades de propietarios y permanece pendiente la resolución de la convocatoria del Principado de Asturias para instalar los ascensores que completarán la transformación de este histórico barrio avilesino.