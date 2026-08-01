Las distribuidoras eléctricas lanzan una advertencia en La Granda: "En Asturias toda la red está colapsada"

La electrificación se ha convertido en una de las grandes oportunidades para Asturias, pero también en uno de sus principales cuellos de botella. Ese fue uno de los mensajes que dejó este viernes la mesa redonda "España y la electrificación", celebrada en la segunda jornada de los Cursos de La Granda, donde representantes de empresas, patronales y administraciones coincidieron en que el Principado cuenta con una posición privilegiada por su capacidad de generación eléctrica, pero advirtieron de que el colapso de la red de distribución está impidiendo aprovechar ese potencial para atraer nuevas inversiones industriales.

El diagnóstico más contundente sobre la situación asturiana lo realizó Francisco Rodríguez, consejero delegado de EDP Redes España, quien aseguró que "en Asturias toda la red está colapsada, a excepción de algunos nudos conectados en lugares remotos con energía eólica". El directivo recordó que la comunidad es "una región netamente exportadora de energía", pero lamentó la falta de inversiones en transporte eléctrico. "No ha habido una sola instalación del transportista que se haya puesto en marcha en esta región desde 2002 y eso provoca el colapso actual", afirmó.

Además, Rodríguez reclamó acelerar proyectos históricos como el anillo central eléctrico, previsto desde hace más de dos décadas, e incluso defendió que existan "penalizaciones al transportista por incumplir los plazos". También pidió adaptar la normativa a la realidad forestal de comunidades como Asturias y Galicia, donde la expansión del eucalipto incrementa las incidencias sobre las líneas eléctricas.

Un reto nacional

La mesa sirvió además para poner cifras a un reto que trasciende a la región. El moderador, Oliverio Álvarez, recordó que el objetivo europeo pasa por elevar la electrificación del consumo energético del 23% actual al 46% en 2040, una transformación que Bruselas considera clave para reforzar la seguridad energética y reducir las emisiones. Sin embargo, también enumeró los obstáculos que aún persisten, desde los precios, la fiscalidad o las limitaciones de las redes eléctricas hasta las dificultades para impulsar la demanda en ámbitos como la industria y la movilidad.

Para José María González, director general de APPA Renovables, el principal desafío sigue siendo acelerar el cambio de modelo. "Seguimos siendo adictos a los combustibles fósiles", resumió. A su juicio, España dispone de una ventaja competitiva gracias a su elevado peso de las energías renovables, pero todavía está lejos de aprovechar todo su potencial. De hecho, señaló que durante el primer semestre del año se dejó de utilizar alrededor de una cuarta parte de la energía renovable que podría haberse producido por distintas limitaciones del sistema.

Las limitaciones de la red fueron compartidas también por José Casas, director general de Relaciones Institucionales, Regulación y Sostenibilidad de Endesa, quien celebró la publicación del nuevo decreto para incrementar las inversiones en distribución. Según explicó, el 94% de los nudos de la compañía ya no dispone de capacidad disponible, mientras que el 80% de las solicitudes de acceso a la red de distribución deben rechazarse. "Ahora toca invertir para saciar el apetito de electrificarse", afirmó. Casas denunció además que los procedimientos administrativos retrasan la puesta en marcha de nuevos proyectos, hasta el punto de que un punto de recarga para vehículo eléctrico tarda una media de 26 meses entre la concesión del acceso y su conexión efectiva.

Las cifras de la dependencia energética

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, el subdirector general adjunto de Energía Eléctrica, Néstor Cortés, defendió que la electrificación constituye "el medio más eficaz para reducir nuestras vulnerabilidades y nuestra dependencia energética". El representante ministerial sostuvo que las recientes tensiones geopolíticas han reforzado esa necesidad y recordó que España importó el pasado año 61 millones de barriles de petróleo, una cifra que calificó como "61 millones de razones para apostar por la electrificación". Cortés avanzó además que el Gobierno trabaja en nuevas medidas para optimizar el acceso a la red, impulsar la repotenciación eólica y favorecer la formación ligada al nuevo modelo energético.

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Pese a los problemas actuales, los participantes coincidieron en que España parte de una posición privilegiada para liderar la transición energética en Europa gracias a su capacidad renovable y a unos costes eléctricos más competitivos que los de buena parte del continente. El reto, concluyeron, pasa ahora por acompasar el crecimiento de la generación con nuevas infraestructuras eléctricas, una regulación más ágil y una mayor inversión que permita convertir ese potencial en actividad industrial, empleo y una descarbonización efectiva de la economía.