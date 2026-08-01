Jardín de Cantos aplaude el proyecto del "banco malo" para renovar el entorno del Cuélebre: "La zona está manga por hombra"

“Hace mucha falta, esta zona está manga por hombro. Cualquier iniciativa es más que bienvenida”, señala Conchy Jiménez, vecina de Jardín de Cantos. El barrio avilesino aplaude el proyecto de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, de urbanizar la zona sur. El “banco malo” ha iniciado la tramitación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización en estos terrenos, lo que dotará de nuevos viales, suministros y espacios verdes en este ámbito; una actuación que también permitirá dejar listos varios solares para que la empresa estatal de vivienda, Casa 47, pueda construir 150 pisos.

“Son unos terrenos donde ahora solo hay maleza y basura. Es un acierto que quieran hacer algo ahí, hace mucha falta”, sostiene Carlos Vázquez, que pone el foco en los posibles problemas que puede generar la maleza que ahora mismo inunda la zona. “Como caiga aquí una cerilla...”, comenta. Además, destaca la necesidad de nueva vivienda para el barrio, una circunstancia que extrapola a toda la ciudad. "Muchas veces parece que estamos olvidados, pero es un buen sitio para aquellos que quieran crear su proyecto de vida”, detalla.

Jardín de Cantos celebra el proyecto

Sara Carmona también pone el foco en la construcción de nueva vivienda. “Tengo familiares que quieren independizarse y, por el momento, no han encontrado nada. Ver que hay movimiento es una gran noticia”, señala la avilesina, que cree que cualquier intervención en la zona sur del barrio “es más que bien recibida”. “Ahora está todo en un estado de completo abandono, es una pena que nadie quisiese hacer nada ahí. Además, apostar por zonas verdes en el barrio es un acierto”, asegura.

El proyecto de urbanización presentado por la Sareb se divide, fundamentalmente, en dos ámbitos. Por un lado, la zona sur de Jardín de Cantos, la que se encuentra en el entorno de la calle del Cuélebre y el Camino Viejo a Pravia. En esta zona, el proyecto contempla derribar los almacenes y chabolas que se encuentran en el entorno para dar forma a una amplia zona verde. Además, también se construirá un vial por la parte de arriba de la calle del Cuélebre, donde se levantarán cuatro bloques de viviendas que irán de las tres a las trece alturas. Asimismo, frente a la zona ajardinada que se encontrará entre el Camino Viejo a Pravia y la calle del Trasgu, también se construirá una torre de seis alturas. En total, se estima que aquí se proyectarán unos 150 hogares que, si nada se tuerce, levantará Casa 47 y tendrán precios asequibles.

La zona sur de Jardín de Cantos, donde se construirá un parque / N. M.

Unos 150 hogares asequibles

Casa 47 no solo actuará en Jardín de Cantos. En la zona de la antigua ciudad jardín de Cristalería, el proyecto incluye la creación de diversas zonas verdes, fundamentalmente en el extremo este del ámbito, el que se encuentra más próximo a las instalaciones de Saint-Gobain. Además de jardines con itinerarios peatonales y una glorieta para regular el tráfico, la previsión es construir una zona de juegos biosaludables y un área de juegos infantiles. Además, se mejorarán todos los viales, que pasarán a ser de sentido único, haciendo que el tráfico se mueva de manera circular.

IU pide inversión en equipamientos educativos

"Es inaceptable que se esté ahogando a la escuela pública de este barrio y dejando morir mientras se potencia la concertada". Con esta contundente denuncia, Izquierda Unida de Avilés reclamó este viernes a la Consejería de Educación un proyecto que garantice el futuro de la educación pública en Jardín de Cantos, coincidiendo con el avance del desarrollo residencial previsto en los terrenos de la Sareb. El proyecto promovido por la empresa estatal Casa 47, actualmente en fase de evaluación de impacto ambiental, contempla la construcción de 228 viviendas de precio asequible entre Jardín de Cantos y Ciudad Jardín Cristalería, una actuación que la formación considera una oportunidad para reforzar también los servicios públicos del barrio.

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La secretaria de Organización de IU Avilés, Llarina González, sostiene que el crecimiento urbanístico debe ir acompañado de una apuesta decidida por la escuela pública. La dirigente considera que la construcción de las nuevas viviendas es "fundamental para aumentar la oferta pública, revitalizar ese barrio y, por fin, saldar la deuda histórica que se tenía con esa zona", pero advierte de que la realidad educativa del barrio presenta un importante desequilibrio, con un colegio público que, a su juicio, no está en las condiciones que debería frente a la amplia oferta de los centros concertados. Por ello, la coalición insiste en la necesidad de impulsar "un proyecto fuerte, cohesionado y ambicioso" que devuelva a la enseñanza pública "al lugar que merece".