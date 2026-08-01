Los jóvenes del campamento de los "Sanjuaninos" ponen en jaque al ajedrecista Adolfo Santos

"Dar la mano al empezar, silencio absoluto, mover cuando llegue a vosotros y, la más importante, pieza tocada, pieza movida". El campamento de los "sanjuaninos" movió ficha este viernes. Los jóvenes participantes en el programa estival de la reconocida cofradía disputaron una partida simultánea con el ajedrecista avilesino Adolfo Santos, en la que los pequeños descubrieron algunos de los valores de este deporte de tablero.

La partida comenzó con 25 de los participantes colocados en forma de "U", cada uno con un tablero delante. Santos pasaba por delante de cada uno de ellos para mover sus fichas, al tiempo que aprovecha cada movimiento para enseñar a los participantes, muchos de los cuales nunca habían jugado al ajedrez: "El rey solo se puede mover una casilla", "La torre va en línea recta"... En las sucesivas rondas, el aprendizaje resulta evidente. Sin necesidad de indicaciones, son los propios niños quienes ya mueven correctamente las piezas, algo que provoca la satisfacción de Santos, que no duda en felicitarles.

"Organizamos esta iniciativa para enseñar a los niños los valores del ajedrez, pero sobre todo los beneficios que tiene, no solo a nivel de juego, sino también a nivel socioemocional, para que les pueda ayudar a través del juego a gestionar sus sentimientos y emociones", explica David Martín, hermano mayor de la Cofradía de San Juan, sobre una actividad que han desarrollado en colaboración con la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. "Siempre tuvimos una inquietud por la gente joven, porque este grupo de dinosaurios, como yo digo que somos, nos hacía falta savia joven, y con este tipo de iniciativas queremos darnos a conocer", afirma García.

Tras una hora de juego, el balance es de diez jaques y quince partidas todavía en desarrollo. Santos decide finalizar la simultánea decretando el empate en los tableros que seguían abiertos. "Mejor para mí que ya haya acabado, si no alguno de ellos me ganaría", comenta entre risas.